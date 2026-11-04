El escándalo que sacude a la Fórmula 1, rodeado de mucho misterio.

En la previa del Gran Premio de México , el equipo estadounidense Haas hizo estallar un escándalo que todavía hoy crece rodeado de misterio. El equipo bajó de su butaca a Esteban Ocon y subió en su lugar al japonés Ryo Hirakawa , de 32 años y sin ninguna carrera oficial en la Fórmula 1 . De momento, todavía no quedó claro cuál fue el hecho tan grave que dinamitó una relación que iba a terminar de manera contractual a fin de año.

En el primer comunicado del sábado, la escudería adelantó que no haría “más declaraciones en este momento”. En el mensaje oficial post carrera en México, el jefe del equipo Ayao Komatsu se limitó a felicitar al equipo que puso el coche en pista luego de tener “mucho trabajo” a lo largo de todo el fin de semana, “incluso con algunos cambios importantes”. En la entrevista que brindó a Sky horas después del despido, insistió con que no podía “entrar en detalles”.

El martes, mientras los rumores ya sentaban al rookie Rafa Cámara en el VF-26 para Interlagos, el equipo hizo oficial la decisión: “Hemos comunicado a Esteban Ocon que no volverá a ocupar un asiento como piloto titular en el equipo TGR Haas F1 Team esta temporada. Decisiones de este tipo nunca se toman a la ligera —tal como ocurrió en Ciudad de México—, pero, tanto entonces como ahora, consideramos que esta medida es, sin duda, lo mejor para el futuro del equipo. Las conversaciones que tuvieron lugar entre el equipo y Esteban siguen siendo un asunto interno, y continuaremos respetando la confidencialidad de las situaciones tratadas a puerta cerrada”.

No hubo más informes. Ni un indicio sobre los motivos reales que eyectaron a Ocon de su butaca en pleno Gran Premio y con cuatro carreras más por delante en la temporada de Fórmula 1.

El gran misterio: qué hizo Ocon para que lo despidan de Haas

Un primer informe del diario francés L’Equipe desde México advertía un “posible altercado físico con su jefe” y una “tensa discusión con su ingeniera”, con quien había tenido un desencuentro por la radio en plena segunda práctica. Esteban Ocon habló del tema sólo una vez y fue para desmentir esto: “Anoche, una diferencia de puntos de vista llevó a una discusión con las partes involucradas. Si bien reconozco que esto tuvo lugar, rechazo categóricamente cualquier informe o alegación que sugiera que se utilizó algún tipo de violencia física para resolver diferencias de cualquier naturaleza”.

En este escenario, desde la cadena británica BBC el periodista Andrew Benson planteó que hubo un “desencuentro” del francés con Komatsu, aunque reafirmó el blindaje existente: “Se desconocen las razones exactas de su despido. Nadie habla al respecto, ni siquiera extraoficialmente, y los abogados ya están involucrados”. En su relato del tema, remarcó que Haas “había perdido la paciencia” con el piloto francés desde hacía tiempo: había un “patrón” que indicaba que, cuando tenía problemas, Ocon “se ponía a la defensiva y culpaba al equipo y al coche”. Aunque evidentemente pasó algo lo “suficientemente grave” como para terminar la relación automáticamente un par de horas antes de la tercera práctica.

Hay una particular ventana de tiempo que expone que algo puntual ocurrió. El sábado, a las 6.45 de la mañana de México, el equipo difundió un video promocional con Ocon y Bearman de la temática de Halloween. Al menos hasta allí, no había ninguna directiva de correr al francés de los contenidos. Menos de dos horas después, la cuenta oficial realizó otro posteo: “El piloto reserva del equipo TGR Haas F1, Ry Hirakawa, reemplazará a Esteban Ocon durante el resto del Gran Premio de la Ciudad de México de este fin de semana”. Instantáneamente, los auxiliares fueron a despegar las pegatinas vinculadas al francés en los boxes para colocar las del japonés.

“Lo que sea que haya ocurrido tras finalizar los entrenamientos del viernes por la noche llevó a Haas a retirar a Ocon del coche con efecto inmediato”, es la conjetura que realizó el periodista Luke Smith en el diario The New York Times. El diario alemán Bild lanzó a rodar otra perspectiva del cruce “físico” que podría haber significado el abrupto final: “Parece que una conversación entre Ocon y el jefe de equipo, Ayao Komatsu, celebrada a primera hora del sábado por la mañana, salió muy mal”, indicaron los cronistas Matthias Marburg y Michel Milewski.