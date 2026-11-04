Cómo está el Campeonato Mundial de Destructores de la Fórmula 1: los millones que gastaron Colapinto y Gasly

Mientras el campeonato de pilotos ya está en manos de Kimi Antonelli, todavía está vigente el campeonato de destructores, la tabla que analiza el gasto de las escuderías por daños en los monoplazas. Las posiciones.

El campeonato de constructores de la Fórmula 1 ya está definido: Kimi Antonelli, el joven piloto de la escudería Mercedes, se alzó con el título mundial durante el Gran Premio de México, carrera en la que logró meterse en el último escalón del podio que lideró el neerlandés Max Verstappen. De esta manera, el calendario 2026 ya empieza a definirse también en el campeonato de constructores.

En medio de estas dos tablas oficiales de la máxima categoría del automovilismo internacional, hay un campeonato informal que también hace ruido y compromete a algunos pilotos. Se trata de Campeonato Mundial de Destructores de la Fórmula 1 , el mismo que se encarga de hacer un análisis sobre el gasto que hacen las escuderías por los choques o daños de sus pilotos.

Oliver Bearman está puntero, liderando de forma solitaria el ranking con un gasto de $2.243.000 de dólares, el podio que es seguido por Pierre Gasly ($2.041.000), por lo que Alpine se agarra la cabeza. En el cierre de estos tres primeros lugares aparece Charles Leclerc, de la escudería Ferrari, muy cerca del compañero que tiene Colapinto en la categoría con una suma gastada de $2.038.000.

Colapinto está alejado de ese podio. Sin embargo, ocupa el décimo lugar de la tabla de posiciones con una cifra total de $1.122.000 de dólares. Esta cifra, sumado a lo que gastó Pierre en su choque por distintos daños, hace que Alpine haya gastado hasta el momento un total $3.163.000 de la moneda estadounidense.

El actual campeón Antonelli está por encima del argentino con una suma gastada de $1.382.000. Sin embargo, el italiano tiene el trofeo más preciado que es el campeonato mundial.

EL RANKING DEL CAMPEONATO MUNDIAL DE DESTRUCTORES DE LA F1

• 1. Ollie Bearman: $2,243,000

• 2. Pierre Gasly: $2,041,000

• 3. Charles Leclerc: $2,038,000

• 4. Alex Albon: $1,956,000

• 5. Isack Hadjar: $1,631,000

• 6. Oscar Piastri: $1,426,000

• 7. Max Verstappen: $1,409,000

• 8. Kimi Antonelli: $1,382,000

• 9. Sergio Pérez: $1,310,000

• 10. Franco Colapinto: $1,122,000

• 11. George Russell: $1,025,000

• 12. Arvid Lindblad: $966,000

• 13. Carlos Sainz: $910,000

• 14. Fernando Alonso: $835,000

• 15. Lewis Hamilton: $626,000

• 16. Esteban Ocon: $620,000

• 17. Lance Stroll: $600,000

• 18. Gabriel Bortoleto: $575,000

• 19. Liam Lawson: $475,000

• 20. Valtteri Bottas: $425,000

• 21. Lando Norris: $396,000

• 22. Hulkenberg: $300,000

• 23. Yuki Tsunoda: $60,000

• 24. Ryo Hirakawa: $0

Los horarios para el GP de Brasil (viernes 6 al domingo 8)

Viernes 6 de noviembre

Prácticas Libres 1: 12.30 a 13.30

Prácticas Libres 2: 16.00 a 17.00

Sábado 7 de noviembre

Prácticas Libres 3: 11.30 a 12.30

Clasificación: 15.00 a 16.00

Domingo 8 de noviembre