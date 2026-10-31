Insólito: el piloto de Fórmula 1 que habría sido echado del equipo en medio del GP de México

Hirakawa correrá el resto del fin de semana en lugar de Ocon y su compromiso con Toyota abre una incógnita para Interlagos.

Haas sacudió el paddock del Gran Premio de México de la Fórmula 1 al anunciar que Esteban Ocon no volverá a subirse al VF-26 durante el resto del fin de semana. El francés será reemplazado por Ry Hirakawa desde la FP3 y también en la clasificación y la carrera del domingo, una decisión inesperada que el equipo comunicó sin explicar sus motivos.

La escudería se limitó a informar que Hirakawa ocupará el lugar de Ocon y que “ no se emitirán más declaraciones en este momento ”. La falta de precisiones alimentó las especulaciones, sobre todo porque el francés había participado con normalidad de la FP2 del viernes, completó 32 vueltas y terminó 13°. Ocon ya había confirmado que no continuará en Haas durante 2027 y su asiento será ocupado por Rafael Câmara .

Hirakawa, de 32 años, ya había manejado el Haas durante la FP1 en México y conoce el VF-26. El japonés es piloto reserva y debutará oficialmente en una carrera de Fórmula 1 .

BREAKING: Haas confirm Ryo Hirakawa will make his F1 debut in the Mexico City Grand Prix, replacing Esteban Ocon for the remainder of the weekend#F1 #MexicoGP https://t.co/u6HoaVuncL — Formula 1 (@F1) October 31, 2026

La gran incógnita aparece inmediatamente después de México. El próximo compromiso será el Gran Premio de São Paulo, del 6 al 8 de noviembre, y la disponibilidad de Hirakawa está comprometida porque tiene previsto competir con Toyota en las 6 Horas de Monza del Mundial de Resistencia, programadas para el mismo domingo de Interlagos.

Ese cruce de calendarios obliga a Haas a evaluar alternativas en caso de que Ocon no regrese. Entre ellas aparece Câmara, que ya fue anunciado como titular para 2027 y cuenta con los puntos necesarios para tramitar la superlicencia de la FIA.

El brasileño de 20 años fue campeón de Fórmula 3 en 2025 y alcanzó el mínimo de 40 puntos exigido. Además, participó de pruebas organizadas por Haas.

Câmara incluso tenía previsto participar de la FP1 de Interlagos con Ferrari, como integrante de la academia de la escudería italiana. Una eventual convocatoria de Haas para disputar todo el Gran Premio obligaría a modificar ese programa, pero también podría adelantar su adaptación al equipo con el que correrá en 2027.

Qué pasó con Ocon

Por ahora, la razón de la salida del francés sigue siendo desconocida. Haas aclaró que la decisión no responde a una enfermedad, pero evitó profundizar. Durante el viernes se habían registrado algunos gestos de tensión: Ocon mostró su descontento con el plan de trabajo de la FP2 y tuvo intercambios por radio con su ingeniera Laura Mueller.

De todos modos, en las declaraciones oficiales posteriores a la sesión no había indicios de una ruptura inmediata. Ocon reconoció que todavía no se sentía cómodo con el auto y habló de trabajar durante la noche para mejorar antes de la FP3.

El escenario cambió por completo horas después. Hirakawa quedó confirmado para el resto del GP de México y Haas dejó abierta la incógnita sobre Brasil.

Si Ocon no regresa y Toyota mantiene a Hirakawa en el WEC, Câmara surge como una posibilidad concreta, aunque todavía no existe confirmación oficial. También aparece Jack Doohan como otra alternativa.

La decisión final tendrá además una dificultad adicional: Interlagos será un fin de semana con formato sprint, con menos tiempo de práctica. Para un debutante, adaptarse directamente en esas condiciones representa un desafío considerable. Haas deberá resolverlo en los próximos días.