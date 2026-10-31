Aldosivi descendió y un partidario sorprendió el entrenador en conferencia: "Pesa 120 kilos"

Tras la caída 2-1 ante Racing, el cronista cuestionó la inclusión de Andrés Chávez y Sanguinetti respondió con dureza.

Aldosivi descendió a la Primera Nacional después de perder 2-1 ante Racing en el Cilindro de Avellaneda , pero el golpe deportivo tuvo una continuación inesperada en la conferencia de prensa. Un periodista partidario, visiblemente afectado por la pérdida de categoría, cuestionó con dureza a Javier Sanguinetti por la utilización de Andrés Chávez y protagonizó un fuerte cruce con el entrenador.

El momento comenzó cuando el cronista planteó que la decisión de seguir incluyendo al delantero le parecía “hasta mala praxis”. Luego fue todavía más lejos: “ Chávez es un exjugador, tiene 120 kilos, rueda, no corre y lo seguís poniendo igual y hoy se come un gol abajo el arco que nos mandó al descenso ”, lanzó. También reclamó mayores oportunidades para los juveniles de la Reserva y preguntó qué mensaje recibían esos futbolistas al ver al atacante dentro del equipo.

️ “ES UN EX JUGADOR, PESA 120 KILOS. NO CORRE, RUEDA. PARECE MALA PRAXIS”.El reclamo de un periodista con la voz quebrada a Sanguinetti, DT de Aldosivi, luego del DESCENSO, por la actuación de Andrés Chávez.INCREÍBLE. ‼️ https://t.co/3d4foCurI3

La crítica hizo referencia a Chávez, exdelantero de Boca, quien llegó a Aldosivi después de un paso por Almagro. Ante Racing comenzó como suplente e ingresó a los 66 minutos, poco después del 2-1 del local. Desde su llegada al club marplatense disputó 13 partidos sin goles ni asistencias.

La respuesta de Sanguinetti

Sanguinetti rechazó de inmediato la forma en que fue formulada la pregunta. “No voy a contestarte porque no merecés que te conteste. Sos muy irrespetuoso. Entiendo tu dolor, pero me parece completamente fuera de lugar lo que has dicho de un jugador”, respondió.

El entrenador también explicó que asumió con la temporada en marcha y que trabaja con el plantel que encontró al llegar. “Nosotros tenemos jugadores que tenemos que utilizar. La plantilla que me dieron cuando llegué es esta”, sostuvo, y señaló que cualquier discusión sobre la conformación del grupo debía involucrar a otros responsables de la institución.

Más allá del cruce, Sanguinetti defendió la actitud del equipo y aseguró que sus futbolistas “dieron todo, hasta lo que no tenían”. También remarcó que Aldosivi generó situaciones suficientes para intentar cambiar el resultado y reconoció que el dolor por el descenso condicionaba cualquier análisis inmediato.

Cómo se consumó el descenso de Aldosivi

El Tiburón llegó a Avellaneda obligado a sumar para mantener sus posibilidades de permanencia. El comienzo alimentó la ilusión: a los 20 minutos del primer tiempo, Andrés Vombergar convirtió el 1-0 para el conjunto marplatense.

La ventaja duró apenas cuatro minutos. Adrián Martínez igualó para Racing y dejó nuevamente abierto el partido. En el complemento, Ignacio Rodríguez convirtió de penal el 2-1 definitivo y terminó de sentenciar la situación de Aldosivi.

Con la derrota, el equipo quedó penúltimo en la tabla anual y sin posibilidades matemáticas de alcanzar a Deportivo Riestra cuando resta una fecha. De esta manera, acompañará a Estudiantes de Río Cuarto, que ya había perdido la categoría.

El descenso cierra una temporada atravesada por dificultades deportivas y abre ahora un proceso de revisión interna en Mar del Plata. Mientras Aldosivi empieza a pensar en su regreso a la Primera Nacional, la conferencia posterior al partido dejó una de las imágenes más tensas de la jornada, con un periodista quebrado por el resultado y un entrenador que salió en defensa de uno de sus futbolistas.