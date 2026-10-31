Golpe histórico de Independiente de Neuquén: venció al poderoso Boca y le quitó el invicto

Las Rojas ganaron 72-69 en La Bombonerita, apenas 24 horas después de caer ante Vélez, con Josefina Torruella como gran figura.

Independiente de Neuquén firmó una de las victorias más importantes de su historia reciente en la Liga Femenina . El equipo de Gabriel Del Egido venció 72-69 a Boca en La Bombonerita , le quitó el invicto al gran candidato al título y dio un golpe de enorme impacto apenas 24 horas después de haber perdido ante Vélez .

El contexto agranda todavía más el resultado. Boca llegaba con cinco triunfos consecutivos y un plantel armado para pelear por el campeonato. Independiente , en cambio, afrontó dos partidos en días consecutivos en Capital Federal y debía reaccionar rápido después del traspié del jueves. Lo hizo de la mejor manera posible: con personalidad, efectividad y una actuación sobresaliente de Josefina Torruella .

La principal incorporación del Rojo para esta temporada fue la gran figura de la noche. Torruella terminó con 26 puntos y convirtió siete triples en 12 intentos , números decisivos para sostener al equipo en los momentos más calientes. Su actuación confirmó el peso de un refuerzo que llegó a Neuquén con recorrido internacional y pasado en las selecciones juveniles argentinas .

Entre 2014 y 2017 integró distintos combinados nacionales, disputó Sudamericanos U15 y U17, un Premundial U16 y el Mundial FIBA 3x3 U18. Además, desarrolló buena parte de su carrera fuera del país, con pasos por Italia, España y Chile antes de desembarcar en Independiente.

Una victoria construida desde el perímetro

Boca comenzó mejor, pero las neuquinas reaccionaron rápido y cerraron el primer cuarto arriba 24-19. Las locales respondieron en el segundo período, aunque Independiente logró irse al descanso con ventaja de 39-35 gracias a su precisión exterior.

El tercer cuarto volvió a mostrar la mejor versión del Rojo, que ganó el parcial 20-12 y tomó una diferencia importante. Boca logró empatar 62-62 en el tramo decisivo, pero Independiente no se desordenó. Valentina Numa convirtió un doble clave, Sofía Cabrera sumó desde la línea y Torruella volvió a aparecer para cerrar una noche inolvidable.

Además de los 26 de la figura, Ornella Santelli y Jacqueline Soto aportaron 10 puntos cada una. Del lado xeneize, Luciana Delabarba también anotó 26 y Florencia Fernández terminó con 14 puntos y 14 rebotes.

La diferencia estuvo, principalmente, en la efectividad. Independiente convirtió 13 de 32 triples, un 41%, contra apenas seis de 25 de Boca. También estuvo mejor desde la línea de libres, con 13 aciertos en 16 lanzamientos. El dato más llamativo fue que las locales dominaron los rebotes por 53-28 y aun así no pudieron sostener su invicto.

Un triunfo que cambia la dimensión del arranque

Con este resultado, Boca quedó con récord 5-1 e Independiente pasó a 4-1, muy cerca de la cima de la Conferencia Sur. Pero la lectura va más allá de la tabla.

El Rojo neuquino, en su segunda participación consecutiva en la máxima categoría, derrotó como visitante al equipo señalado como principal candidato al título. Lo hizo después de jugar y perder el día anterior, en una cancha exigente y con una de sus incorporaciones más importantes respondiendo en el escenario grande.

La victoria viajó a Neuquén con un valor especial. Independiente no solo bajó al invicto: demostró que tiene plantel y carácter para competir contra cualquiera.