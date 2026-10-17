Independiente de Neuquén ganó un partidazo y El Biguá cayó ante Quilmes

El Rojo se impuso 60-59 en un cierre ajustado, mientras que las dirigidas por Javier Ielmini perdieron 75-64 como locales.

Se disputó una nueva jornada de la Liga Femenina de Básquet donde Independiente de Neuquén y Biguá tuvieron acción. (Fotos: Claudio Espinoza).

Independiente de Neuquén y El Biguá tuvieron resultados opuestos en una nueva jornada de la Liga Femenina de Básquetbol . El Rojo se quedó con un triunfo ajustado por 60-59 ante Quilmes , mientras que Biguá cayó 75-64 frente al mismo rival en El Nido , en dos partidos que dejaron sensaciones diferentes para los representantes neuquinos.

Independiente consiguió una victoria de mucho valor ante Quilmes en un encuentro cambiante y definido en los últimos minutos. El conjunto marplatense comenzó mejor y cerró el primer cuarto arriba por 17-11, pero las dirigidas por Gabriel Del Egido reaccionaron en el segundo período y lograron equilibrar el trámite.

La paridad se mantuvo hasta el cierre. Quilmes entró al último cuarto con ventaja de 44-43 y, a menos de dos minutos y medio del final, ganaba 59-55. Allí apareció Jacky Soto , determinante en la remontada del Rojo. La jugadora terminó con 15 puntos y 8 rebotes , fue elegida MVP y encabezó el cierre que permitió a Independiente imponerse por apenas un punto.

Biguá no pudo sostenerlo ante Quilmes

Dos días después, Quilmes volvió a presentarse en Neuquén y esta vez logró recuperarse. El Biguá arrancó mejor y se quedó con el primer parcial por 20-18, pero perdió eficacia en el segundo cuarto y llegó al entretiempo abajo por 34-30.

Claudio Espinoza

El equipo dirigido por Javier Ielmini reaccionó en el tercer período, se impuso 19-16 y redujo la diferencia a un punto. Con el marcador 50-49 para Quilmes, el partido quedó completamente abierto de cara a los diez minutos finales.

Claudio Espinoza

Sin embargo, la visita resolvió mejor el cierre. Quilmes se quedó con el último cuarto por 25-15 y selló el 75-64 definitivo. Juana Barrionuevo fue la máxima anotadora del conjunto marplatense con 16 puntos, mientras que Maitena Merino sumó 12.

Claudio Espinoza

En Biguá, la figura fue Agustina Jourdheuil, autora de 19 puntos y elegida MVP del encuentro. Así, la jornada dejó una victoria para Independiente y una derrota para Biguá, con Quilmes como protagonista de ambos cruces en territorio neuquino.