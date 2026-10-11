Independiente fue más que Biguá en el arranque de la Liga Nacional Femenina

El Rojo se impuso en la renovada Caldera por escaso margen en un partido apretado, en el inicio del certamen de elite.

La Liga Nacional Femenina de básquet tuvo un arranque con sabor especial para Neuquén. Independiente derrotó 68 a 63 a Biguá en La Caldera, en un duelo entre dos representantes de la capital provincial que ofrecieron un partido disputado y con un buen marco de público en la cancha del Rojo.

El equipo local logró marcar diferencias en un encuentro que se mantuvo abierto hasta el cierre. Biguá presentó batalla y se mantuvo en partido, pero Independiente encontró las respuestas necesarias para sostener la ventaja y comenzar su camino en el certamen con una victoria ante un rival conocido.

El resultado también le dio un condimento especial a la primera presentación de ambos equipos en la competencia: el clásico neuquino se jugó con intensidad y con el acompañamiento de los hinchas, que le dieron un buen marco a La Caldera.

Omar Novoa

Torruella, la principal referencia ofensiva

Entre las actuaciones individuales de Independiente sobresalió Josefina Torruella, quien terminó como la máxima anotadora del Rojo con 17 puntos. La jugadora tuvo una participación importante en ataque, con cuatro conversiones de dos puntos y tres triples, además de seis rebotes y seis asistencias.

Otra de las destacadas fue Jazmín Soto, que aportó 13 unidades y se convirtió en una alternativa importante para el conjunto local con 14 rebotes. También tuvo un aporte significativo Sofía Cabrera, con 10 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias.

Por su parte, Victoria Numa sumó 10 tantos en 26 minutos y medio de juego. De esta manera, Independiente contó con cuatro jugadoras que alcanzaron los dos dígitos en anotación, una señal de la distribución de responsabilidades ofensivas que le permitió quedarse con el triunfo.

Omar Novoa

El equipo local encontró distintas vías para lastimar a Biguá y tuvo en Torruella a una de sus principales conductoras, tanto por su capacidad anotadora como por su aporte para generar juego para sus compañeras.

Un clásico parejo en La Caldera

Más allá de la diferencia final de cinco puntos, el desarrollo tuvo la paridad propia de un enfrentamiento entre dos equipos de la misma ciudad. Biguá obligó a Independiente a sostener la concentración durante el partido y no le permitió resolver con comodidad una victoria que terminó siendo valiosa para el inicio de la temporada.

Catalina Taño, con 15 puntos, fue la goleadora visitante. Agustina Jourdheuil, la estrella de Biguá, anotó 13 puntos con ocho rebotes.

Omar Novoa

Para el Rojo, el triunfo representa un primer paso positivo en la Liga Nacional Femenina y un impulso para afrontar los próximos compromisos. Además del resultado, el equipo pudo apoyarse en el rendimiento de sus principales anotadoras y en el respaldo del público que acompañó en su cancha.

Del otro lado, Biguá se fue de La Caldera con una derrota ajustada, en un partido en el que se mantuvo cerca en el marcador y tuvo posibilidades de discutir el resultado hasta el tramo decisivo.

Independiente se quedó así con el primer clásico neuquino de su recorrido en la Liga Nacional Femenina, en una noche que combinó buen marco de público, rivalidad local y un desenlace cerrado. El 68 a 63 le permitió al Rojo empezar con una sonrisa y celebrar ante su gente.