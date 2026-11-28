El círculo íntimo de la Chiqui habría quedado disgustado con El Trece, luego de que la diva no apareciera en una promoción.

La posible salida de Mirtha Legrand y Juana Viale de El Trece generó versiones sobre el futuro televisivo. Por los cambios de programación, Nacho Viale analizaría cambiar de pantalla junto a StoryLab, su productora. Según Marina Calabró, Telefe habría mostrado interés en sus contenidos y en ambas conductoras.

La versión tomó fuerza tras la presentación de la tecnología 4K que incorporará El Trece. El canal reunió a varias figuras, pero la ausencia de la Chiqui llamó la atención. Desde su entorno interpretaron que no haber sido convocada para esa foto constituyó otro desplante hacia una figura de la señal.

Ese episodio se sumó al disgusto que habría generado el cambio de horario de La noche de Mirtha , que ahora comienza a las 22.30. La modificación no habría caído bien en la familia, que considera que el ciclo merece otro lugar dentro de la grilla. La continuidad, por todos esos condimentos sumados, quedaría bajo revisión.

La periodista aportó detalles sobre las conversaciones que podrían abrirse con Telefe. "Nos llega el dato de que hay interés por Juana Viale –y por Mirtha Legrand ni hablar– por los productos de StoryLab en Telefe", contó. La señal aparecería así como una alternativa para la productora de Nacho Viale.

La comunicadora aseguró que consultó a una fuente cercana a la conductora y recibió una confirmación sobre el malestar. "La productora necesita más horas de aire y si El Trece no se lo concede, se llevan todo", fue la respuesta que le transmitieron. El reclamo abarcaría el espacio de StoryLab en la pantalla.

La periodista reforzó esa advertencia con otra frase atribuida a la misma fuente: "Si El Trece no entrega más minutos, se van a equivocar y van a perder todo. Cuando decimos todo, incluimos a Mirtha Legrand". Así, el histórico ciclo también podría formar parte de una eventual negociación con otro canal.

Qué pasará con el cumpleaños número 100 de Mirtha Legrand

En paralelo, el cumpleaños número 100 de Mirtha, previsto para el 23 de febrero, se convirtió en otro punto sensible. Adrián Suar había anticipado que El Trece organizaría un festejo, pero desde el círculo de la conductora no darían por cerrado ese acuerdo. La celebración también entraría en la negociación.

"Ellos tiran que van a festejarle el cumpleaños y no tienen nada que ver", sostuvo la cronista al describir la postura del entorno de la Chiqui. La periodista señaló que la organización no estaría definida por el canal que actualmente la tiene en pantalla, sino por la familia de la diva.

"El cumpleaños lo va a negociar Nacho con todos (los canales). No es de El Trece. Por ahora, el cumpleaños de Mirtha es de Mirtha y se va a negociar", afirmó Calabró. De esa manera, el festejo por el centenario podría incidir en el futuro televisivo de la presentadora, un ícono de la pantalla chica.