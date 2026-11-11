Preparan la despedida de Mirtha Legrand

El Trece planifica el último programa de La Chiqui a meses de cumplir los 100 años. ¿Qué pasará con La Noche de Mirtha en 2027?

Mirtha Legrand retomó sus actividades sociales aunque su regreso a la televisión cada vez es más dudoso. A pocas semanas de fin de año, El Trece planea organizar el último programa de La Chiqui que será el cierre de 58 años frente a sus tradicionales almuerzos.

Según trascendió, y de acuerdo a la información publicada por La Pavada del Diario Crónica, su entorno analiza la posibilidad de realizar un programa especial con grandes invitados para cerrar la etapa televisiva. La propuesta todavía está en evaluación y no trascendieron detalles sobre cómo sería esa emisión ni cuándo podría concretarse.

Al mismo tiempo, el canal analiza la posibilidad de festejar con una gran fiesta los 100 años aunque todo dependerá de su salud.

En paralelo, Juana Viale grabó una nueva edición de "Almorzando con Juana" que se emitirá este domingo 15 de noviembre en un con Nazarena Vélez, El Rulo y Topa como invitados. Sin embargo, "La Noche de Mirtha" sufrirá un cambio de horario y la emisión del sábado 14 el programa pasará a emitirse a las 22.30, una hora más tarde que en su horario habitual.

A partir de las 21.30 se emitirá Todo Sigue Igual, un ciclo que encabezan Roberto Moldavsky y Toto Kirzner, que combinará humor, actualidad y música con un contrapunto generacional entre ambos conductores.