El regalo que preparan para Mirtha Legrand en su festejo por los 100 años

La diva cumplirá los 100 años el próximo 23 de febrero y Nacho Viale estaría siguiendo de cerca el majestuoso regalo para su abuela.

Mirtha Legrand se recupera favorablemente luego de su internación y la cuenta regresiva para celebrar la llegada de sus 100 años comenzó. La diva festejará su centenario el próximo 23 de febrero y aunque aun no se confirmó si habrá o no festejo oficial, surgen rumores sobre los primeros regalos que recibiría.

Se trata de una pieza que estaría preparando el reconocido orfebre Juan Carlos Pallarols quien realizó trabajos para presidentes, papas y reyes. “Lo que tengo es una información: Juan Carlos Pallarols , quien ha hecho para presidentes, para papas, para reyes, etcétera, estaría preparando una rosa, por Rosa María, de oro y plata, que mediría 30 centímetros ”, detalló Gustavo Méndez al aire de La mañana con Moria.

Otro dato que llamó la atención es que el nieto de Mirtha, Nacho Viale, estaría siguiendo de cerca el diseño de esta exclusiva rosa de oro y plata . Según contaron en el programa, el trabajo ya estaría en marcha y se estaría realizando con bastante anticipación para que todo esté listo para el gran festejo. “ Se lo está haciendo con tiempo. Nacho Viale está siguiendo de cerca el diseño de esta rosa de oro y plata ”, sumó el periodista.

Cómo está Mirtha Legrand: el encuentro con amigos y un gesto que llamó la atención

Crece la expectativa por el regreso de Mirtha Legrand a la televisión después de haber recibido el alta médica el pasado 6 de octubre. Sin embargo, hasta el momento, la vuelta a la pantalla se demora y la diva se recupera del cuadro de neumopatía que obligó a que estuviera internada casi tres semanas en el Sanatorio Mater Dei.

Aunque el deseo de la diva es volver a su trabajo lo más rápido posible, de a poco, retoma sus actividades. Los domingos de tés fue el primer plan que Mirtha decidió que volviera a su rutina. Una de las invitadas fue Teté Coustarot y contó sobre su salud. “Esta bárbara, está linda. Está con mucho humor. Incisiva como siempre. Tiene una cabeza prodigiosa, una mente increíble”, destacó la conductora. Luego, añadió: “Estaba coqueta, maquillada”.

Un dato que llamó mucho la atención fue que la conductora sorprendió a sus invitados en su ingreso al té. "Puso la música de la apertura del programa cuando entró", reveló Coustarot.

También, aclaró que no fue de esos tés “multitudinarios” y que eran pocos los presentes: “Estábamos Dany Mañas, Amalia, Héctor Vidal Rivas y yo”. “La que organizó toda fue Marcela Tinayre”, indicó.

Por último, habló de la emoción de Mirtha por el apoyo de su público este último tiempo, durante sus internaciones: “Está muy conmovida con las hermosas muestras de cariño que ha tenido”.