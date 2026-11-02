Revelaron cuál fue el menú bien argentino que brilló en la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: los detalles

En las últimas horas se conoció cuál fue el menú que disfrutaron los invitados en la esperada ceremonia. La parte dulce, a manos de un chef de alto vuelo.

La boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat ya es una realidad: este sábado la pareja dio el 'si' en el altar durante una ceremonia celebrada de forma inesperada en una casona del barrio porteño de San Telmo , donde algunos detalles quedaron en la intimidad debido a que se trató de un evento donde incluso se ocultó con telones el momento en el que bajaban la torta al lugar.

Además de las imágenes que trascendieron más tarde sobre uno de los eventos más esperados en el año, se conocieron detalles de la organización del mismo. Hubo un dato que llamó la atención y generó el elogio de muchos fanáticos: el particular menú que eligió la pareja para sus invitados, para una jornada más que especial.

Fue una propuesta gastronómica más que particular, que no tiene que ver con los platos elegidos habitualmente para eventos de estas características. Más si se trata de figuras internacionales de la talla de Lali.

Lejos de la sorpresa y en consonancia a la ideología que demuestran ambos, eligieron un menú popular que es amado en territorio nacional: picada argentina, asado de distintos cortes y milanesa con puré.

Este menú fue planificado con la empresa de catering que llevó adelante el evento, dejando en claro que buscaban un menú popular que pueda cubrir las necesidades de los aproximadamente 200 invitados.

La torta de nueve pisos hecha por Damián Betular

Cuando bajaba del transporte, se desplegó una tela que cubrió por completo la torta y evitó que sea fotografiada cuando ingresaba al lugar. Se trató de una torta de nueve pisos, decorada con volados, texturas y detalles en tonos rosa pastel, un estilo de colores que es tendencia en el mundo.

"Una grasada": la frase de Susana Roccasalvo sobre la torta de Lali Espósito que dio que hablar

El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat continúa dando que hablar por los detalles de una celebración que despertó gran expectativa. Después de conocerse algunas imágenes de la pareja y de los preparativos, un elemento de la fiesta se convirtió en uno de los grandes protagonistas de las últimas horas y generó todo tipo de comentarios en las redes sociales.

Se trata de la imponente torta de bodas que preparó Damián Betular. El pastel había ingresado al lugar de la celebración bajo un llamativo dispositivo de seguridad para evitar que los fotógrafos y curiosos pudieran descubrir su diseño antes de tiempo. Sin embargo, luego de la polémica que generó aquella maniobra, fueron los propios novios quienes decidieron mostrar el resultado.

El operativo para ocultar la torta de casamiento de Lali Espósito

La llegada de la torta diseñada por el reconocido pastelero no pasó inadvertida. Para mantener en secreto su apariencia, alrededor de 20 personas participaron de un particular despliegue que incluyó al propio Betular. Los organizadores utilizaron grandes telas blancas para formar una especie de pantalla humana y cubrir el pastel durante todo el trayecto de ingreso al salón. De esa manera, buscaron impedir que los periodistas y fotógrafos apostados en el lugar consiguieran imágenes anticipadas de la creación.

La estrategia llamó la atención por sus dimensiones y rápidamente se convirtió en tema de conversación en los programas de espectáculos, donde se cuestionó la decisión de montar semejante operativo para proteger uno de los detalles de la boda.

La crítica de Susana Roccasalvo al despliegue de seguridad

Una de las periodistas que expresó su desacuerdo fue Susana Roccasalvo, quien apuntó contra la organización por la manera en que intentaron mantener el secreto alrededor de la celebración. La conductora cuestionó especialmente el despliegue utilizado para evitar que la prensa pudiera registrar a los novios y otros detalles del evento. En ese contexto, calificó la maniobra como “una grasada”, una expresión que generó repercusiones y sumó un nuevo capítulo a la polémica.

Así es la torta de nueve pisos que preparó Damián Betular

Aproximadamente 24 horas después del operativo, comenzaron a circular las primeras fotografías del pastel. El periodista y productor Nahuel Saa fue uno de los primeros en compartirlas, luego de recibir imágenes tomadas por una persona anónima durante la salida de la torta hacia el barrio porteño de San Telmo.

Sin embargo, algunas horas más tarde, Lali decidió terminar con el misterio y publicó sus propias fotografías. La cantante no solamente mostró la creación de Betular, sino que también compartió postales junto a Rosemblat, en las que lució un vestido blanco mientras que el periodista vistió un elegante traje color champán.

El pastel se destacó por sus nueve pisos, su diseño completamente blanco y una decoración con volados y delicados detalles en rosa pálido. Una creación imponente que estuvo a la altura de la celebración y que llevó el sello del reconocido jurado de MasterChef Celebrity. Así, después del hermetismo que rodeó su ingreso al festejo y de las críticas que despertó el operativo, la pareja finalmente permitió conocer uno de los detalles más esperados de su casamiento.