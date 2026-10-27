La moda se encamina a una tendencia clara para los próximos meses. Los looks de las estrellas que no pasaron desapercibido.

El regreso de los vestidos color pastel, tendencia para el verano 2027: cómo lo usan Lali Espósito, Hailey Bieber y otras famosas

La moda sigue avanzando, con períodos donde aparecen distintos colores, tonos y formas que eclipsan a todos los amantes de este sector. En medio de una diversidad enorme de prendas que se llevan los aplausos de los mejores analistas, como también las críticas, hay una tendencia marcada que se ve reflejada en distintas publicaciones o eventos de figuras del ambiente.

El verano 2026-2027 pareciera tener un camino marcado: aparecen con fuerza los colores pastel, que deja de lado los colores vibrantes y le otorga un tono minimalista a la moda. Figuras como Lali Espósito, Hailey Bieber, Camila Homs y Nicole Neumann se sumaron a la tendencia con imágenes compartidas.

Lali sorprendió con un minivestido celeste pastel en los Premios Billboard a la Música Latina. Utilizó un diseño con halter, escote en la espalda, cuello buche y detalles drapeados.

En sus pies,utilizó sandalias transparentes de taco aguja, con apliques celeste brillante y un tono similar al vestido.

Hailey Bieber, en la onda color pastel

Se destacó en la gala benéfica del Academy Museum, en Los Ángeles. Allí apareció en la alfombra roja con un vestido rosa de Chanel, con detalles sofisticados como adornos brillantes en el escote y breteles.

Cami Homs se sumó a la tendencia

Homs, quien apareció en los últimos días con con su hija Aitana, se mostró en Miami durante sus vacaciones con un vestido amarillo pastel, o conocido también como amarillo mantel, un color que no era desconocido debido a que en 2025 fue popular.

El vestido de Nicole Neumann

Nicole eligió un vestido celeste pastel, realizado con encaje, transparencias, mangas largas y una figura ajustada. El contrapunto del vestido llegó en las tacos, de color bordó que cortaron con la monotonía.