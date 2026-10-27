El peor momento de Ana Paula Dutil tras quedar involucrada en la separación de su ex

India Ortega reveló el mal momento que atraviesa la exmujer de Emanuel Ortega tras la escandalosa separación del músico con Julieta Prandi.

La separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi a 27 días de su boda fue un verdadero escándalo en la farándula argentina. A menos de un mes de casados, la modelo publicó un contundente mensaje confirmando su separación y detonó en un sinfín de versiones que pusieron, una vez más, a la ex de Ortega en el ojo de la polémica.

Su hija mayor, India, se encargó de brindar detalle de cómo vive su padre la separación mediática y defendió, al mismo tiempo, a su madre Ana Paula Dutil. En diálogo con el ciclo Desayuno Americano y explicó que, tras varios días de tensión y exposición, "todo está mucho más tranquilo".

“Es un tema que se resolvió en privado, como tendría que haber sido desde el principio”, dijo cuestionando, en algún punto, a la modelo que confirmó la separación en redes sociales y que, para ella, fue una decisión que "no hubiese tomado". “Mi papá está como puede estar. Por suerte está mejor que desde el día uno” , señaló sobre el cantante.

Según contó, Emanuel busca mantenerse ocupado y concentrarse en sus actividades. “Está trabajando, se está enfocando en él”, detalló India, quien insistió en que lo nota mejor después de la separación.

Incluso se refirió a que ella se enteró por las redes sociales cuando Prandi publicó su descargo. "No lo hubiese hecho yo, pero ella tendrá sus motivos”, remarcó diferenciándose de la modelo.

El mal momento de Ana Paula Dutil

La ex de Ortega quedó envuelta en la separación y sobre este punto, India, salió a cuidar a su madre. “Mi mamá ya soltó hace años, él también. Mi mamá no quiere volver, nadie quiere que vuelvan”, afirmó. “Yo le pedí a mi papá de rodillas un día: ‘Por favor, sepárense porque ya está’”, relató. Según explicó, tanto ella como su hermana advertían que la pareja atravesaba un desgaste desde hacía tiempo.

La exposición llevó incluso a que Dutil cerrara sus redes sociales. India explicó que su madre recibió mensajes y enfrentó comentarios de personas en la calle, una situación que consideró injusta.

“Que mi mamá haya tenido que cerrar las redes sociales por cosas que le estaban llegando, me pareció muy feo”, expresó. Luego confirmó que Dutil también recibió recriminaciones fuera del universo digital: “Cosas que le gritan en la calle”. Y fue contundente cuando se refirió a que el problema que ya se resolvió pertenece al ámbito privado y no al público.