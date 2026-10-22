Rincón habló con la prensa en la alfombra roja de los Martín Fierro de Radio y lanzó fuertes frases sobre la ex de Emanuel Ortega, en medio de la separación de Julieta Prandi.

Andrea Rincón sin censura: opinó sobre Ana Paula Dutil y aseguró que se está "metiendo en un quilombo"

Andrea Rincón se metió en polémica al hablar sin cuidado alguno frente a las cámaras de distintos medios de comunicación que la entrevistaron durante la alfombra roja de los Premios Martín Fierro de Radio, celebrados este miércoles , al que asistió debido a la nominación como mejor columnista de espectáculos.

Sus declaraciones polémicas estuvieron lejos de ser sobre el premio, sino que se embarró la cancha cuando le preguntaron sobre Ana Paula Dutil, en medio de la polémica separación entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi.

“Al haber sido tan íntima de Julieta Ortega , viste cómo funcionaba esa familia. ¿ Ana Paula Dutil tenía tanto protagonismo? Dicen que ella le presentó a las chicas a Emanuel, que arruinó su matrimonio”, le consultó Denise Dumas a la actriz en representación del programa LAM , sobre la ex de Emanuel y madre de sus hijos.

Sin callarse nada, respondió: “Cuando yo la conocí a Juli (Ortega), ellos vivían afuera. Después vinieron a vivir a la Argentina y él se puso de novio con Julieta Prandi. Es cierto que Ana Paula se quedó ahí, pegada en la familia, pero la familia la quiere”.

Ante esas declaraciones, Marcela Tauro le puso picante: “Yo la tendría lejos. ¿Vos no la tendrías lejos?”. Ante eso, Andrea apuntó: “No sé qué haría en ese lugar, eso es una cuestión de familia. Yo, si me llevo bien con la familia, ¿cómo no me voy a sentar a cenar con la ex? Si está todo bien, sí. Ahora, si quiere volver, no”, contestó Rincón.

Pepe Ochoa contó que las tres habían hecho un programa de streaming pero "terminó todo a las patadas". Ante eso, respondió: “Yo era amiga de Julieta. No voy a decir nada. Mi amiga era Julieta”.

“A ver, esto es como hacer una cuenta: dos más dos es cuatro. Es una chica que tuvo una depresión, se quiso suicidar porque estaba deprimida porque no podía ver al ex. Hay algo que nunca entendí”, dijo sobre una supuesta incomodidad de Prandi por la participación de Dutil en la familia.

“No sé por qué estoy diciendo esto... Me estoy metiendo en un quilombo”, cerró.