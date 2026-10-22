La artista dio un show en Venezuela luego de la escandalosa cancelación en Miami. A quiénes consideró como su familia.

Tini Stoessel volvió a los escenarios y fue durísima contra su familia: emocionó a todo el público

Tini Stoessel volvió a brillar en el escenario luego de la sorpresiva y escandalosa cancelación de su show programado para el pasado 18 de octubre en Miami , Estados Unidos. Esta vez viajó a Venezuela y logró quebrar emocionalmente a los fanáticos al mandar un mensaje contundente sobre su círculo que considera como parte de su familia.

En medio del escándalo con su padre Alejandro Stoessel, y su familia, por distintos temas vinculados al pasado de su carrera profesional, Tini lanzó un mensaje particular hablando sobre su "familia": “Mi equipo es mi familia, ustedes son mi familia y Rodrigo (De Paul) es mi familia. Son mi familia”, dijo.

Esto generó la ovación de sus seguidores, por lo que soltó un agradecimiento que no pasó desapercibido. “Los amo. Gracias por hacerme sentir tanto amor, tan profundo”, agregó.

También se tomó un tiempo para hablar sobre las dificultades que está atravesando con su gira Futttura y lanzó frases que la terminaron conmoviendo. “Me hace feliz estar acá. Pasaron varias cosas alrededor de lo que fue Futttura”, dijo en medio de una ovación por parte de sus fanáticos.

Tini Stoessel anunció un nuevo álbum y reflotó el escándalo con su padre: el detalle que generó revuelo

No hay escándalo con su familia ni otras situaciones en su vida que frenen la vida profesional de Tini Stoessel. Con un presente magnífico en su carrera profesional, volvió a sorprender a su fandom y el mundo de la música: anunció un nuevo álbum.

Los fanáticos aún celebran este anuncio hecho a través de sus redes sociales, en el cual mostró imágenes ligadas a este proyecto al que se encomendó. En medio de la algarabía, se detectó un detalle que no pasó desapercibido en torno al escándalo con su padre, Alejandro Stoessel.

Cuál fue el detalle que llamó la atención y revivió el escándalo con su padre

En su presentación comunicó que presentará un álbum donde estarán presente las canciones en vivo que hizo durante la gira Futttura, aunque no todas. Se supo que los títulos "Pa" y "Ángel", dedicados a su familia e incluídos en el álbum Un mechón de pelo que se publicó en 2024, no serán parte de este proyecto que próximamente se estrenará.

“Este jueves sale el álbum de Futttura live mis amores. Los amo”, escribió Tini en su cuenta personal de Instagram. Ese anuncio fue celebrado por un sinfín de fanáticos que colmaron el posteo de agradecimiento por el anuncio.

Escándalo: Tini Stoessel rompió el silencio tras la cancelación de su show en