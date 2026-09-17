Filtraron el millonario acuerdo que propuso Tini Stoessel a su padre: cómo quedaría la división del patrimonio

Crece el escándalo entre Tini Stoessel y su familia: revelaron una millonaria cifra con la que cuentan y cómo se repartiría

Después de varias semanas de versiones cruzadas y mientras Tini Stoessel avanza con los preparativos de su boda con Rodrigo de Paul, en LAM dieron a conocer nuevos detalles sobre la situación patrimonial de la cantante y su familia. Según contó Pilar Smith, existiría un principio de acuerdo para definir cómo se distribuiría la fortuna acumulada durante los 15 años de carrera de la artista.

Uno de los datos que más llamó la atención fue el monto total del patrimonio. De acuerdo con la información presentada en el programa de Ángel de Brito, la cifra ascendería a 89 millones de dólares , por encima de los 70 millones que habían trascendido inicialmente.

Pilar Smith explicó que los 89 millones de dólares serían el resultado de una auditoría solicitada por Tini Stoessel para determinar el dinero generado a lo largo de su trayectoria profesional. El relevamiento contemplaría diferentes ingresos obtenidos desde sus comienzos en la industria del entretenimiento.

El motivo por el cual Tini Stoessel no invitó a sus padres a su boda con Rodrigo De Paul.

Sin embargo, la cifra no sería compartida por Alejandro Stoessel. Según la periodista, personas cercanas al padre de Tini cuestionarían fuertemente el resultado de la auditoría: “Allegados a Alejandro Stoessel me dicen que esto es un delirio, aunque del otro lado trasciende este número. Me aseguran que Alejandro dice que ni Dua Lipa factura esto”, afirmó Pilar en LAM.

La periodista también hizo referencia al impacto que tuvo Violetta, la serie de Disney que protagonizó Tini y que impulsó su carrera internacional. Además de la producción televisiva, el fenómeno derivó en merchandising y distintos negocios vinculados con la imagen del personaje: “Me dicen que estuvo Violetta, pero que también estuvo la pandemia (de Covid-19) y ahí Tini no hizo nada”, agregó Smith al explicar algunos de los argumentos vinculados con la discusión sobre el patrimonio.

Cómo se repartirían los 89 millones de dólares

En caso de concretarse el eventual acuerdo familiar, la distribución de la fortuna también quedó expuesta en el programa. Según lo informado por Pilar Smith, Martina Stoessel recibiría el 70% del patrimonio. La panelista detalló que ese porcentaje incluiría “el 70 por ciento”: “Absorbe la liquidez exclusiva, el 100 por ciento de los derechos sobre el catálogo musical, regalías locales, marcas registradas, contratos publicitarios, sponsoreos presentes y futuros”, leyó durante el programa.

Por su parte, a Alejandro Stoessel le correspondería el 15%, en concepto de indemnización y compensación por la desvinculación, además del historial de gestión comercial y otros aspectos patrimoniales: “A Alejandro Stoessel le correspondería el 15 por ciento que corresponde a indemnización y compensación por desvinculación, historial de gestión comercial, más el 50 por ciento proindiviso de la propiedad de San Isidro que es de él antes de que Tini fuera famosa”, explicó Smith.

Finalmente, según la información difundida en LAM, Mariana Muzlera, madre de Tini, recibiría el 10%, mientras que Francisco Stoessel tendría asignado el 5% restante. Por el momento, se trata de información difundida en televisión sobre un supuesto principio de acuerdo y no de una confirmación pública de las partes involucradas.