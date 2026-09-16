La expareja de Marcelo Tinelli dio a conocer públicamente las condiciones que deben tener los candidatos para empezar un vínculo amoroso.

Guillermina Valdés se sinceró sobre la edad que tiene que tener el hombre que la enamore: "tengo mucha energía"

La vida amorosa de Guillermina Valdés es una incógnita a pesar de que ella se expresó públicamente al respecto. Lejos quedó la relación que mantuvo con Marcelo Tinelli y ahora está enfocada en buscar un hombre que la acompañe en este proceso de su vida.

En diálogo con el programa LAM, reconocido como uno de los mejores en el mundo del espectáculo, dio detalles particulares sobre el rango de edad y las condiciones que tiene que tener el candidato .

“Mi único lema es que sea soltero ”, dijo iniciando su relato en el que reveló las distintas condiciones que tiene para encontrar al nuevo amor .

Sobre las características en específico que tiene que tener, reveló un listado largo de deseos: “Que no tenga pareja primero, que tenga un cierto replanteo de sí mismo, como que se pueda cuestionar ciertas cosas, que sea buen compañero, que no mienta, que le importe lo que hago”.

“Lo que aparece es muy general, viste como la gente esa que dispara para todos lados a ver qué pica. A mí no me va eso”, dijo sobre distintas actitudes a la hora de empezar a mantener un vínculo.

Con respecto a la edad de la persona que quiere a su lado, reveló un rango etario: “38 para arriba está bien. Puede tener 10 años menos que yo, tengo energía”.

Franco Colapinto fue muy sincero y confesó sin filtros qué pasa con su vida sexual: sorprendió con el pedido de los fines de semana

Una de las características más destacadas del piloto Franco Colapinto ha sido su espontaneidad demostrada en sus declaraciones, incluso cuando se trata de eventos ligados directamente con la Fórmula 1 donde la seriedad prevalece. Con su tono disruptivo, en las últimas horas recorrió el mundo del espectáculo por una frase sobre su intimidad y no por el supuesto regreso con la actriz Maia Reficco.

La Revuelta, el descontracturado programa español que recibe figuras mundiales, tuvo en su estudio al único representante argentino en la grilla de la máxima categoría del automovilismo mundial. Allí hizo estallar de risas a todos con una revelación especial: detalles de su vida sexual.

La confesión de Franco Colapinto sobre sus cuidados en la previa de las carreras.

Qué dijo Colapinto sobre su vida sexual

David Broncano, el reconocido conductor del ciclo, fue incisivo y lo sumergió a respuestas picantes tras preguntas particulares sobre el tema. En ese contexto donde abundaban las preguntas, tuvo que responder la cantidad de relaciones sexuales que tuvo en el mes, y lo hizo con una insólita frase que dio la vuelta al mundo: "Está prohibido acabar en fin de semana de carrera".

Luego, con cierta timidez, dijo: “No me gustan estas preguntas, es por lo único que no venía”. Ante la insistencia del conductor, fue claro sobre cómo es la vida sexual de los deportistas de alto rendimiento: “Estuve con muchas carreras. Los deportistas... la testosterona tiene que estar alta. No podés acabar”.

“El que me maneja la parte deportiva, Fernando Belasteguín, dice que está prohibido acabar en fin de semana de carrera, o previo a una carrera, porque rendís menos”, dijo sobre consejos que le dio el ex jugador de Pádel argentino que fue 16 años número 1° en el deporte.

Tras esta recomendación que le hizo el reconocido deportista, reveló en definitiva cuántas veces tuvo relaciones en el mes. De forma categórica, respondió: : “Hay que cuidarse. Cero”.