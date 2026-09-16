La conductora televisiva estalló al recordar las experiencias que vivió con el recordado actor. Las palabras de Georgina.

Sin filtros, Georgina Barbarossa recordó el acoso por parte de Jorge Porcel: "Que Dios lo tenga en un tacho de mierda y no lo largue"

Georgina Barbarossa estalló de furia al hablar sobre Jorge Porcel y las experiencias que vivió al trabajar a su lado. La biopic de Moria Casán volvió a poner en el centro de atención las actitudes del actor durante la época de mayor reconocimiento en su carrera.

En diálogo con el programa Sálvese Quién Pueda (SQP), conducido por Yanina Latorre , recordó con cierto dolor y furia un momento en el que el actor la tocó sin su consentimiento cuando recién aparecía en la TV nacional.

"Un día que el gordo me había tocado el culo horrible , de una manera espantosa que ni voy a contar, me fui llorando al camarín ”, contó en el programa que se emite por América TV.

En su relato dejó en claro que la situación económica que vivía con Miguel "Vasco" Lucona, su pareja que murió, "era muy mala", lo que no le permitía escapar a trabajos de ese estilo. En su testimonio contó que acudió a la escucha de Carmen Vallejo para que conozca el tema, y que le hizo una propuesta de acompañamiento: “A partir de ahora, en todos los sketch voy a estar yo al lado tuyo”.

“Iba Carmen Vallejo, que la amo a ella y a Selva, y se paraba al lado y me cuidaba”, contó más tarde dejando en claro que cumplió su promesa.

“Cuando me quedé embarazada, que tampoco teníamos un mango, tuve que ir a trabajar”, contó más tarde contando los motivos por los que se sumó a Las gatitas y los ratones de Porcel. Esa experiencia fue calificada por ella como “un pan amargo”.

Relató que Porcel se sobrepasó aún estando embarazada, y fue durísima en sus frases: “No me gusta hablar de las personas muertas”, anticipó para lanzar un mensaje fuerte: “Que Dios lo tenga en un tacho de mierda y no lo largue”.

Le preguntaron por Carmen Barbieri, expareja de Porcel y amiga, y reveló que nunca le contó de estas situaciones: “Ella estaba tan enamorada que qué le voy a decir ¿Le iba a decir ‘tu novio era un asqueroso, un degenerado?’”.

“Era un tipo muy culto, pero de repente, hablando así, después se zarpaba. Lo hacía. Yo doy fe. Conmigo sí lo hizo”, cerró.