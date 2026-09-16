Horacio Pagani dijo una barbaridad en vivo por la falta de sexo de Daniela Celis y le taparon la boca: "La agarra una..."

Horacio Pagani quedó en el centro de una situación incómoda durante una nueva emisión de Bendita , luego de referirse al llanto de Daniela Celis en Patria y Familia, programa de Luzu TV. La ex participante de Gran Hermano había expresado su angustia por atravesar su soltería sin tener intimidad y su testimonio generó distintas reacciones en el programa.

Durante el ciclo, se mostró un fragmento en el que Daniela aparecía llorando mientras hablaba sobre la falta de sexo . El contenido dio lugar a un intercambio entre los integrantes del panel , aunque el comentario de Pagani terminó generando una intervención inmediata de Tamara Pettinato.

Antes de opinar directamente sobre la situación de Celis, el periodista deportivo relató una experiencia personal reciente. Según contó, había realizado un piropo hacia una mujer, pero su comentario no fue bien recibido y ella terminó ofendiéndose.

Tamara Pettinato intentó “salvarlo”

En medio de ese relato, Tamara Pettinato advirtió que Pagani no había interpretado inicialmente cuál era el motivo por el que Daniela se encontraba llorando. Por eso, decidió explicarle de manera directa qué había sucedido en el programa de espectáculos: “Horacio, no sé si entendiste, la chica lloraba porque no tiene con quién tener sexo”, señaló Pettinato.

La respuesta de Pagani provocó todavía más tensión en el estudio. El panelista manifestó su sorpresa por el hecho de que Daniela hubiera expresado públicamente esa situación y lanzó una frase que no llegó a completar: “Esto salió por televisión. Ya me di cuenta. ¿Va a llorar a la televisión porque no tiene sexo? La agarra una manifestación de tipos y se la... ”.

Antes de que pudiera finalizar la oración, Tamara Pettinato reaccionó rápidamente y le tapó la boca para impedir que continuara con el comentario.

La escena generó un momento de incomodidad entre los integrantes de Bendita. Ante lo ocurrido, Edith Hermida tomó la decisión de intervenir y darle la palabra a otra de las panelistas, con el objetivo de cambiar el foco de la conversación y evitar que Pagani siguiera desarrollando su comentario.