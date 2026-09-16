Pamela Anderson reveló la polémica propuesta que le hizo Sylvester Stallone al inicio de su carrera

Pamela Anderson volvió a hablar de un episodio que habría vivido durante sus primeros años en Hollywood y que involucra directamente a Sylvester Stallone . La actriz recordó una particular conversación que, según su versión, mantuvo con el protagonista de Rambo hace más de tres décadas, aunque desde el entorno del actor negaron de manera contundente que el encuentro haya ocurrido de esa forma.

La historia ya había sido relatada por Anderson en su documental de Netflix Pamela, una historia de amor, estrenado en 2023. Sin embargo, el tema volvió a tomar relevancia después de que la actriz canadiense lo mencionara nuevamente durante una entrevista televisiva y aportara algunos detalles sobre aquella supuesta propuesta. Durante su participación en Watch What Happens Live, el programa conducido por Andy Cohen, Pamela Anderson reconstruyó el diálogo que habría mantenido con Stallone cuando comenzaba a abrirse camino en la industria del entretenimiento.

Según recordó, el actor le habría ofrecido una serie de beneficios materiales a cambio de convertirse en su pareja principal : "Recuerdo haber hablado con Sylvester una vez y me ofreció un apartamento y un Porsche para que fuera su chica número uno", lanzó sin anestesia la entrevistada. La actriz también contó cuál fue su reacción ante aquella propuesta. Lejos de responder con una negativa inmediata, aseguró que decidió hacerle una pregunta que, con el tiempo, quedó como uno de los detalles más llamativos de la anécdota: "Le dije: '¿Eso significa que hay un número dos?'".

De acuerdo con el relato de Anderson, Stallone negó esa posibilidad y continuó con una frase que ella recordó especialmente: "Esta es la mejor oferta que vas a recibir, cariño. Ahora estás en Hollywood". Pamela explicó que, pese a encontrarse en una etapa inicial de su carrera y ante una propuesta que incluía lujos, ese no era el tipo de vínculo que buscaba: "Yo quería estar enamorada. No quería nada menos que eso", afirmó durante la entrevista.

El supuesto episodio habría ocurrido cuando Anderson comenzaba a ganar notoriedad en Hollywood y su imagen se convertía en una de sus principales características dentro de la industria del cine y la televisión.

La respuesta del entorno de Sylvester Stallone

La versión de Pamela Anderson, sin embargo, fue rechazada por completo desde el círculo de Sylvester Stallone. Un portavoz del actor aseguró a la revista People que lo relatado por la actriz "es falso é inventado" y sostuvo que Stallone "nunca había realizado una propuesta de ese tipo".

La reaparición de la historia volvió a generar repercusiones en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre las experiencias de las mujeres que comenzaban sus carreras en Hollywood durante aquella época y sobre cómo son interpretadas actualmente este tipo de situaciones.