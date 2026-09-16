Confirmaron la muerte de una atleta que ganó una dura carrera en la Patagonia: qué le sucedió

Una reconocida atleta que ganó una de las carreras más duras la Patagonia desapareció mientras entrenaba, lo que generó gran preocupación. Luego de dos semanas se conoció que la dieron por muerta, pero nunca encontraron el cuerpo.

La corredora salió a un entrenamiento y no volvió. Al momento de su desaparición, el 1 de septiembre, se encontraba realizando un entrenamiento en el Matterhorn , una montaña de Los Alpes situada entre Suiza e Italia , de unos 4.478 metros de altitud.

El objetivo de la deportista era batir el récord de ascenso y descenso ( Fastest Known Time o FKT) por la Cresta del León, buscando completar la travesía en menos de cinco hora.

Kalie McCrystal había logrado un amplio reconocimiento en la región patagónica tras consagrarse ganadora de la última edición de la exigente carrera 4 Refugios Non Stop, disputada en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.

La dolorosa confirmación de la familia

Lamentablemente, en las últimas horas, se confirmó el peor desenlace y el mundo del deporte está de luto, luego de que la familia confirmara que la atleta canadiense de skyrunning, confirmara su fallecimiento tras permanecer dos semanas desaparecida mientras entrenaba en una montaña. Pero aclararon que no pudieron localizar el cuerpo.

"Han pasado dos semanas desde que nuestra querida Kalye desapareció durante un reconocimiento en el Matterhorn. El equipo de rescate de montaña de la Guardia di Finanza ha trabajado incansablemente para explorar todas las posibilidades a su alcance. Como familia, ha significado muchísimo para nosotros saber que, durante toda la búsqueda, se estaba haciendo todo lo que se podía hacer. Les estaremos eternamente agradecidos", indicaron en el comunicado la madre y la hermana de la atleta, Wendy y Jody Cooper.

"También queremos expresar nuestro agradecimiento a la RCMP (Policía Montada del Canadá), a la Embajada de Canadá por su apoyo y asistencia durante este tiempo", agregaron.

A su vez, develaron que la atleta sufrió una "caída" mientras "descendía" por el Matterhorn y, a pesar de los esfuerzos de búsqueda, por el momento ha sido imposible encontrar su cuerpo: "Sabemos que todo apunta que sufrió una caída mientras descendía. La búsqueda no nos ha llevado hasta Kalie y este no es el desenlace que ninguno de nosotros esperaba, es muy difícil de aceptar. Su pérdida dejará un enorme vacío y nada volverá a ser igual en la familia".

Por último, añadieron que Kalie era una persona "increíble" y "especial" y afrontaba la vida con "ambición y determinación": "Significaba mucho y siempre recordaremos su pérdida. Aunque deseamos desesperadamente haber podido encontrarla, nos reconforta saber que sus últimos momentos hizo lo que le hacía sentir viva".

La deportista nacida en Canadá compitió en el Skyrunner World Series y era considerada una de las mejores sobre superficies complejas, donde además logró firmar diferentes triunfos y excelentes actuaciones, como es el caso de la prueba de 4 Refugios Non-Stop, el Trofeo KIMA (logró el 4º puesto) o el Mundial de Trail de Canfranc (12º en Trail Corto), entre otros.

La última foto de la atleta

El último de la atleta canadiense es una fotografía del 1 de septiembre en la que aparece por encima del refugio Capanna Carrel, con ropa ligera (pantalones cortos y una chaqueta) y una mochila de trail, a casi 4.000 metros de altitud.