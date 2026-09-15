El SAF de barrio Melipal se inaugura en febrero: la Muni avanza en la colocación del techo

El proyecto se propone como una "mini ciudad deportiva" de 1500 metros cuadrados, y busca congregar a todos los vecinos del sector.

Con la colocación del techo, la obra de la nueva Sala de Actividad Física (SAF) de Melipal está dando un paso clave en su ejecución. El proyecto ya está a mitad de su desarrollo y podría habilitarse a comienzos del próximo año para congregar a cientos de familias del barrio.

Mauricio Serenelli, confirmó que ya alcanzó un 45 por ciento de avance y se espera su inauguración para febrero de 2027. El nuevo complejo tendrá una superficie de 1.500 metros cuadrados y se transformará en el cuarto núcleo deportivo construido con estas características durante la gestión del intendente Mariano Gaido, que se suma a los ya terminados en los barrios Confluencia, San Lorenzo y Parque Industrial.

“Será una nueva mini ciudad deportiva”, afirmó Serenelli quien recordó que este SAF se está construyendo en un espacio donde ya hay una cancha de fútbol, vestuarios externos, y una pista de patín que también serán renovadas, y además se incorporará iluminación a la cancha.

Serenelli precisó que, una vez finalizado el techo, se continuará en paralelo con las estructuras que luego se rellenarán con hormigón para conformar las tribunas, los baños, los vestuarios y los pisos. Estimó que en unos 15 días el techo estará colocado en su totalidad.

El secretario de Vinculación Estratégica remarcó que cada SAF construido durante la gestión de Mariano Gaido comparte las mismas dimensiones y equipamiento: gradas, baños, vestuarios, calefacción central y piso cementado, con equipamiento móvil que permite liberar la cancha para básquet, vóley, fútbol o actividades como EFI, Taichí y el programa Elijo Activarme, del que participan más de 1500 personas por día en los distintos centros deportivos de la ciudad.

En este marco, Serenelli recordó que la gestión no se detiene y ya proyecta un quinto SAF: “Estamos haciendo todo lo posible para que sea en Gregorio Álvarez”, indicó, y explicó que el gimnasio actual de ese barrio está muy deteriorado y que resulta más conveniente construir uno nuevo, que repararlo.

El desarrollo de esta infraestructura forma parte de una planificación integral iniciada hace seis años y medio, y recordó que al comienzo de la gestión del intendente Mariano Gaido la ciudad contaba con solo cuatro gimnasios cerrados, y que para desarrollar actividades en lugares bajo techo debían hacer convenios con otras instituciones, sin embargo eso al día de hoy cambió por completo y con el SAF de Melipal ya van a ser 10 recintos cerrados para el deporte y la actividad física.

El funcionario subrayó el impacto directo que genera esta transformación en la cotidianidad de las familias neuquinas, al permitir que miles de niños y jóvenes trasladen sus actividades desde playones al aire libre o espacios de uso compartido hacia instalaciones techadas de primer nivel.

“No es lo mismo estar en un playón que dentro de un gimnasio que garantiza un entorno seguro, donde la familia tiene la tranquilidad de saber que sus hijos están cuidados”, remarcó Serenelli y dijo que la mejora en la nueva infraestructura sumada al trabajo de los profesores municipales, permite duplicar la cantidad de participantes y fortalecer el deporte de base en cada sector de la capital.

“Los gimnasios en la ciudad de Neuquén generados por la gestión del intendente Mariano Gaido tienen mucho sentido de pertenencia”, concluyó Serenelli.