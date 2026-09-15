Libertarios de Milei trabajan en la candidatura a gobernadora de Nadia Márquez

La vicepresidente de La Libertad Avanza Neuquén explicó que trabajan en la búsqueda de las mejores candidaturas para cada localidad de la provincia.

La vicepresidenta de La Libertad Avanza Neuquén, Alejandra Durdos, aseguró que “el espacio ya trabaja con la mirada puesta en las próximas elecciones provinciales”. Habló de “la construcción territorial, la llegada de dirigentes de otras fuerzas" y dejó en claro dónde están puestas sus expectativas respecto del futuro político de Nadia Márquez.

La Libertad Avanza comenzó a mover sus fichas en Neuquén. Según Durdos, no se trata solamente de sostener el proyecto nacional de Javier Milei o trabajar por su continuidad en la Casa Rosada. Los libertarios neuquinos aceleran su construcción territorial y empiezan a mirar con fuerza y convicción la próxima disputa por la gobernación.

Durdos, una de las dirigentes más cercanas a Márquez, habló en Al Final de Todo, por LU5 AM600 , sobre el crecimiento del partido y confirmó que el objetivo es competir en toda la provincia. “Queremos competir en todas las localidades, en la ciudad y en la provincia de Neuquén”, aseguró y sostuvo que “el fenómeno que observa dentro del espacio tiene una particularidad que no había visto antes”.

“Hay gente que nunca participó en política y que se suma, que quiere ser protagonista”, señaló. Y describió reuniones que “se realizan tanto en la capital como en distintas localidades del interior, con jóvenes, adultos mayores, equipos técnicos y vecinos que se acercan por iniciativa propia”.

Alejandra Durdos junto a la diputada nacional, Soledad Mondaca.

Para la dirigente, ese movimiento está directamente relacionado con el respaldo a Javier Milei, pero también con una expectativa de cambio en Neuquén. “La gente no solamente quiere votar a La Libertad Avanza, quiere participar, quiere ver en qué puede ayudar y cómo puede generar un cambio”, afirmó. Según Durdos, “en ese armado aparece un nombre que comienza a concentrar buena parte de las expectativas: Nadia Márquez”.

Consultada sobre la posibilidad de que la actual senadora nacional tenga proyección hacia una eventual fórmula presidencial junto a Milei, Durdos llevó rápidamente la discusión al terreno provincial. “Mi expectativa la tengo en la provincia de Neuquén”, respondió.

La definición no pasó inadvertida. El espacio trabaja para fortalecer la figura de Márquez como referente central de La Libertad Avanza en Neuquén y con la intención de disputar la conducción de la provincia. Durdos consideró que “contamos con candidatos competitivos y con una marca política que creció en los últimos años”.

Incluso se animó a ubicar al partido entre las principales fuerzas neuquinas. “Hoy La Libertad Avanza es la segunda fuerza o quizás la primera que puede competir en la provincia”, indicó.

La estrategia tampoco parece limitarse a quienes ya integran formalmente el partido. La vicepresidente de LLA aseguró que “existen conversaciones con dirigentes provenientes de otras fuerzas" y reconoció que “algunos referentes ya dieron el paso”.

“Los brazos están totalmente abiertos para los que se quieran sumar”, expresó. Según explicó, “mantenemos reuniones con dirigentes de otros espacios políticos y también existen sectores vinculados al PRO que ya se incorporaron o incluso se afiliaron a La Libertad Avanza”. También reconoció acercamientos de personas que formaron parte del universo del MPN o del anterior gobierno provincial.

El escenario presenta, sin embargo, una particularidad. Mientras los libertarios buscan construir una alternativa para disputar la provincia, el gobernador Rolando Figueroa mantiene una relación política e institucional con el gobierno nacional, acompañando distintas iniciativas del presidente Javier Milei.

Para Durdos, “ambas cuestiones corren por caminos distintos”. Consideró “natural que un gobernador mantenga vínculos con Nación para poder gestionar”, pero sostuvo que “quienes se incorporan a La Libertad Avanza tienen claro cuál es el proyecto político que respaldan”.

La dirigente también puso el foco en los problemas que encontraron durante sus recorridas por la provincia. Mencionó a la inseguridad y las dificultades en el acceso a la salud como dos preocupaciones que, aseguró, “aparecen tanto en el interior como en los barrios de la capital". Ese diagnóstico, sostuvo, “alimenta la voluntad de construir una alternativa provincial".

Otro de los temas que atravesó la entrevista fue la situación de Nadia Márquez frente a la ley de Ficha Limpia. Durdos aseguró que “el espacio está tranquilo" y sostuvo que “la polémica terminó generando un efecto contrario al buscado por sus adversarios”.

“Nadia está sobreseída de esa causa, eso es lo que tienen que saber”, afirmó, y anticipó que “llegado el momento se tomarán las decisiones legales que correspondan”.

Aunque todavía no hay una fecha electoral definida, en La Libertad Avanza Neuquén aseguran que no quieren esperar al calendario para comenzar a prepararse.

“No te digo que estamos en campaña, pero estamos continuamente trabajando en la capital y en el interior. Nuestro camino es trabajar, armar, construir y estar preparados”, resumió Durdos.

La carrera todavía no comenzó formalmente, pero las señales ya están sobre la mesa. La Libertad Avanza quiere dejar de ser únicamente la representación neuquina del proyecto de Milei para convertirse en una fuerza capaz de disputar municipios y la gobernación. Dentro de ese esquema, el nombre de Nadia Márquez aparece cada vez con mayor fuerza.