Allanamiento en Rincón de los Sauces: drogas, armas y millones en efectivo

La fiscal del caso Eugenia Titanti, junto a los asistentes letrados Luciano Vidal y Galia Borelli, formuló cargos a una mujer y a un hombre, S.A.A. y A.R.D., por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de armas de fuego. Este útlimo también fue acusado por portar una pistola 9 milímetros de uso civil condicional, en condiciones de utilización inmediata y sin autorización.

Titanti explicó que durante un allanamiento realizado el viernes 11 de septiembre, junto a personal de la policía de la Provincia y en una vivienda de Rincón de los Sauces, se secuestraron 252 gramos de cocaína: estaban ocultos en una caja fuerte embutida en una pared de la cocina y distribuidos en tres envoltorios de nylon negro. También se encontraron 12,79 gramos de cocaína en otros dos envoltorios, cantidades menores de cannabis , además de una balanza de precisión digital.

En el mismo domicilio, según detalló la fiscal, se hallaron $4.653.200 en efectivo , principalmente en billetes de $1.000 y $2.000, y una máquina contadora de dinero. También se secuestró una pistola semiautomática calibre .22, oculta en un entretecho, con ocho municiones en el cargador y apta para disparar, junto con otras 134 municiones : 47 calibre 9 milímetros y 87 calibre .22, entre otras.

Respecto de A.R.D., Titanti precisó que al momento del allanamiento llevaba una pistola semiautomática Browning calibre 9 milímetros, sin numeración visible, con tres municiones en el cargador. El arma estaba en la camioneta que conducía, ubicada junto al freno de mano, al alcance de su mano derecha. En ese vehículo también se encontró un envoltorio con 5,15 gramos de cocaína.

Además, fueron secuestradas dos camionetas Toyota de color blanco y dos teléfonos celulares, que serán sometidos a análisis. Titanti señaló que los vehículos habían sido identificados durante la investigación y que eran mencionados en las denuncias recibidas como parte de la operatoria investigada.

“Código QR” y “Neuquén Te Cuida”

La fiscal explicó que la investigación comenzó en julio de este año a partir de denuncias anónimas recibidas mediante el Código QR del Ministerio Público Fiscal y la aplicación Neuquén Te Cuida. Al menos siete denuncias vinculaban a S.A.A. y A.R.D. con la comercialización de estupefacientes en distintos puntos de Rincón de los Sauces.

A partir de esa información, personal del Departamento Antinarcóticos de la Policía realizó tareas de observación sobre distintos domicilios y puntos de venta. Titanti indicó que se detectaron movimientos compatibles con la comercialización de drogas, incluyendo personas que trasladaban bolsas desde y hacia los domicilios investigados. También se realizaron observaciones con drones y, finalmente, 9 allanamientos entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

Investigación

La fiscal sostuvo que el resultado de los procedimientos permitió fortalecer la hipótesis investigada, especialmente por el hallazgo de cocaína fraccionada, la balanza, la máquina contadora de dinero, el efectivo, las armas y los vehículos. Agregó que todavía resta analizar información financiera, teléfonos celulares y otros elementos secuestrados, además de profundizar la vinculación de los imputados con otros puntos de venta y personas investigadas.

Titanti solicitó cuatro meses de investigación y pidió además la clausura de un inmueble que, según explicó, se encontraba deshabitado y era utilizado como punto de venta. Señaló que la medida permitiría evitar su reutilización y preservar la posibilidad de un eventual decomiso.

Medida de coerción

Luego, Borelli fundamentó el pedido de una medida de coerción. Planteó que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que todavía deben realizarse diligencias sobre los teléfonos, información financiera y posibles integrantes de la cadena de comercialización. También señaló la existencia de testigos con identidad reservada que manifestaron temor por los imputados.

Respecto de S.A.A., Borelli mencionó además que, al momento de la detención, intentó apagar su teléfono celular, y consideró que la disponibilidad de dinero, vehículos y otros bienes podía favorecer un eventual intento de fuga. Sobre A.R.D., destacó la mayor gravedad de la pena en expectativa por la imputación vinculada con el arma de uso civil condicional y señaló que se habían detectado movimientos económicos que no se correspondían con su actividad laboral declarada.

La asistente letrada solicitó dos meses de prisión domiciliaria para ambos, en lugar de prisión preventiva. Vidal explicó que la Fiscalía consideró que esa medida resultaba proporcional porque ambos tienen un hijo de 8 años. También pidió que la domiciliaria se controle mediante tobillera electrónica y que se dispongan rondines policiales hasta la colocación del dispositivo.

Imputación y clausura

A partir de los pedidos de la fiscalía, el juez Raúl Aufranc tuvo por formulados los cargos y habilitó la investigación penal preparatoria por cuatro meses. También dispuso la clausura cautelar del inmueble que se usaba para vender los estupefacientes.

El magistrado consideró que se dan los riesgos procesales vinculados principalmente con el posible entorpecimiento de la investigación y con la necesidad de proteger a testigos de identidad reservada. Por eso dispuso la detención domiciliaria de ambos imputados., pero no por el plazo que pidió la representante del MPF, sino durante 45 días, hasta el 27 de octubre, con monitoreo electrónico y al menos dos rondines policiales diarios hasta que se coloque la tobillera.