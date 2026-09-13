El conductor y los cuatro pasajeros salieron ilesos, pero el vehículo sufrió importantes daños y el animal murió tras el impacto.

Fuerte choque en la Ruta 51: un minibús impactó contra un caballo cerca de Mari Menuco. (Foto: Gentileza Centenario Digital)

Un minibús chocó contra un caballo que se encontraba sobre la Ruta Provincial 51 . El impacto provocó importantes daños en el vehículo y la muerte del animal, aunque el conductor y los cuatro pasajeros resultaron ilesos.

El siniestro ocurrió durante el amanecer de este domingo, en el kilómetro 41 de la Ruta Provincial 51, en cercanías del Club Hidronor, en la zona del lago Mari Menuco . En el lugar trabajó personal policial del destacamento y posteriormente intervino la División Tránsito Villa Obrera de la Policía. Según informaron, el vehículo involucrado era una Mercedes Benz Sprinter tipo minibús, de la empresa Turismo Patagonia, que trasladaba a cuatro pasajeros.

El conductor, un hombre de 56 años, no sufrió heridas, al igual que las personas que viajaban con él. Como parte del procedimiento, los efectivos realizaron un test de alcoholemia al chofer, que dio resultado negativo. También constataron que tenía toda la documentación requerida para circular.

El caballo no sobrevivió al impacto. El animal murió y quedó sobre la banquina sur, de acuerdo con la información proporcionada por la División Tránsito Villa Obrera.

El minibús sufrió importantes daños

La violencia del choque quedó reflejada en el frente de la Mercedes Benz Sprinter, que terminó con grandes daños como consecuencia del impacto contra el animal. Ante esto, no pudo continuar su marcha por sus propios medios y los ocupantes debieron permanecer en el lugar hasta la llegada de una grúa que permitiera retirar el vehículo.

La intervención policial incluyó las tareas correspondientes para asistir a los ocupantes, verificar las condiciones en las que se produjo el choque y retirar el vehículo de la zona.

Un problema que se repite en las rutas neuquinas

La aparición de caballos, vacas y otros animales sobre las rutas provinciales representa un peligro para los conductores, especialmente durante la noche, la madrugada y las primeras horas del día, cuando la visibilidad puede ser reducida.

Un animal de gran porte sobre la calzada puede aparecer de manera repentina y dejar poco margen para que quien conduce pueda frenar o realizar una maniobra para evitarlo. Un choque de estas características también puede provocar la pérdida del control del vehículo, un vuelco o un siniestro con otros automovilistas.

Ante esta situación, desde los organismos de seguridad se realizan patrullajes preventivos para detectar animales que se encuentren cerca de las rutas o directamente sobre la calzada. Sin embargo, el procedimiento no siempre resulta sencillo.

El choque ocurrido este domingo en la Ruta 51 terminó sin personas heridas, pero dejó importantes daños en un vehículo de transporte y la muerte de un caballo.