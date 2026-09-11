Un CD de Mariah Carey le salvó la vida en las Torres Gemelas: el increíble testimonio de una sobreviviente

Una mujer demoró su ingreso al World Trade Center de Nueva York para comprar un disco. El retraso le permitió salir a tiempo antes del colapso.

Detenerse a comprar el CD de Mariah Carey le permitió a una mujer sobrevivir a los atentados a las Torres Gemelas.

Un CD de la cantante Mariah Carey le salvó la vida el 11-S a Sara Botkin , una joven que trabajaba como empleada temporal en una firma financiera con sede en la torre sur del World Trade Center, en Nueva York . La mañana del 11 de septiembre de 2001, la mujer, que entonces tenía 24 años, decidió retrasar su ingreso a las oficinas situadas en el piso 105 de las Torres Gemelas para comprar el disco de la película "Glitter" en un local comercial ubicado debajo del complejo.

Mientras aguardaba el ascensor en la planta baja con el CD en la mano, el primer avión capturado por la organización extremista Al Qaeda impactó contra la torre norte.

Eran las 8:46 y su decisión inmediata de abandonar el edificio le permitieron escapar antes de que la segunda aeronave se estrellara contra la torre sur y provocara el colapso de la estructura.

Después de los atentados, Sara Botkin decidió dejar Nueva York y comenzar una nueva vida en Pittsburgh.

El relato de la sobreviviente cobró repercusión pública tras una entrevista concedida a la revista People en el marco de los homenajes por los atentados terroristas que causaron la muerte de casi 3.000 personas, entre ellas 176 compañeros de trabajo de su empresa, Aon Corporation.

A raíz del impacto que le causó la tragedia, Botkin se radicó en Pittsburgh junto a su novio Ovi, con quien contrajo matrimonio dos meses después del ataque. En la actualidad, encabeza una firma de asesoría financiera y compartió su testimonio sobre cómo una compra casual cambió su destino.

La desesperada huida de las Torres Gemelas

Botkin compró el CD de Mariah Carey en la tienda Sam Goody, situada en el centro subterráneo que conectaba ambas estructuras, antes de las 9:00, horario en que debía iniciar sus tareas.

"Estaba haciendo cola para el ascensor, con mi nuevo CD de Glitter en la mano, cuando impactó el primer avión", recordó en diálogo con aquel medio.

En un primer momento, la joven escuchó un fuerte estruendo que no generó alarma inmediata hasta que comenzó el desorden entre las personas presentes en la planta baja.

"Había guardias de seguridad que decían: 'Permanezcan en el edificio. Nuestro edificio es seguro. Hay un incendio en la Torre 1'", contó. Fue en ese momento que observó la reacción de dos personas que decidieron abandonar el lugar de inmediato y las siguió: "Pensé 'Bueno, yo también me voy'. Y cuando salí, fue cuando levanté la vista y vi el agujero".

Luego se dirigió hacia la estación Grand Central para ubicar una cabina telefónica y logró comunicarse con la oficina de su padre en Pittsburgh. "La recepcionista contestó. Y cuando pregunté por mi padre, empezó a gritar: '¡Es ella, es Sara! ¡Sara está al teléfono!’'", recordó.

"Y yo pensé: 'Vaya. Así que todos estaban esperando a que yo llamara'", agregó.

El regreso a su casa y el impacto de la tragedia

Durante el trayecto en el tren hacia Queens, Botkin observó ambas estructuras envueltas en llamas desde la distancia. Al llegar a su vivienda, cayó en la cuenta de que su madre también estaba muy preocupada.

"Recibí mensajes horribles de mi madre llorando: 'Por favor, Sara, por favor, por favor, llámame. Por favor, dime que estás bien'", evocó Botkin. Luego del ese diálogo, encendió la televisión y confirmó la caída de ambos rascacielos.

Días después del hecho, Botkin participó junto a un coro en una presentación realizada en el Hotel Plaza, espacio asignado para la atención de familiares de los trabajadores desaparecidos de la firma Cantor Fitzgerald.

"Cantamos una pieza llamada 'Dios esté en mi cabeza', y probablemente fue la peor experiencia de mi vida", admitió Botkin a People.

Luego, continuó: “Nuestro canto no consoló a nadie. Solo hizo que lloraran aún más. Eran sobre todo mujeres y niños con los ojos rojos, con aspecto agotado”.

Sara Botkin se casó con su novio unos meses después de los atentados en las Torres Gemelas y tuvo tres hijos.

Poco después, en medio de un caos generalizado no solo por el atentado a las Torres Gemelas sino a los casos de envíos de cartas con antrax en Estados Unidos, tomó la decisión de dejar Nueva York.

Pero en medio de la tragedia, una pequeña luz se encendió en su vida: su novio Ovi le propuso matrimonio dos semanas después del ataque. “Sin duda, el 11-S aceleró nuestra relación”, dice Botkin, quien se casó el 8 de diciembre de 2001 y tuvo posteriormente tres hijos.

Mariah Carey relanzó el disco del milagro

Un cuarto de siglo después de la caída de las Torres Gemelas, Mariah Carey anunció el relanzamiento de "Glitter" con motivo del aniversario de su estreno original.

La producción incluirá una edición en vinilo y una versión digital con material inédito de archivo. La película asociada al disco se estrenó en los cines el 21 de septiembre de 2001, diez días después de los atentados.

"Si alguien me hubiera dicho en 2001 que algún día celebraría el 25 aniversario de Glitter sin ironía, jamás lo habría creído", declaró Carey en un comunicado recogido por Rolling Stone.

Maruah Carey le envió un CD autografiado a Sara Botkin luego de enterarse de su milagrosa historia.

En el mismo texto, agregó: "Hice este álbum con mucho amor y cuidado, así que fue devastador verlo convertirse en un chiste. Estoy eternamente agradecida con mis fanáticos que lo defendieron durante todos estos años, y espero que más gente pueda finalmente escucharlo por lo que es. Encontramos algunas grabaciones perdidas en el archivo que estoy deseando compartir con ustedes en octubre”.

En 2005, la intérprete se había referido al impacto comercial que tuvo el proyecto en el mercado tras su salida. “No me importa si era lo mejor que había hecho en mi vida, cualquier cosa lanzada la semana del 11/9/2001 no iba a funcionar”, declaró la cantante a The New York Times.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 se produjeron cuando secuestradores pertenecientes a Al Qaeda estrellaron cuatro aviones comerciales contra las Torres Gemelas en Nueva York, el Pentágono en Virginia y un campo abierto en Pensilvania.