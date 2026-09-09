Condenaron a un preso por atacar con un cuchillo a un celador y a un hombre por golpear a un policía

El efectivo recibió un golpe de puño en la cara y le pisaron la mano en el operativo.

Uno de los condenador es un interno de la Unidad de Detención N°41 de Junín de los Andes.

El Ministerio Público Fiscal condenó a dos hombres por hechos de violencia cometidos contra integrantes de las fuerzas de seguridad, en dos episodios distintos. El primer caso sucedió en la Unidad de Detención N°41 en Junín de los Andes cuando un interno atacó con un cuchillo a un celador y provocó destrozos en su celda. El segundo caso condenó a un hombre que golpeó a un efectivo durante un operativo policial.

El condenado del primer episodio es Gastón Ezequiel Aguilera , que cumple una condena en la Unidad de Detención N°41 de Junín de los Andes. Los hechos sucedieron el 16 de abril del corriente año, cerca de las 8:10, cuando el celador se acercó a la celda del condenado.

En ese contexto, Aguilera lo atacó con un cuchillo y le provocó una herida cortante en la mano izquierda al celador cuando intentó defenderse. Horas más tarde, después de ser notificado de la medida disciplinaria por la agresión, Aguilera reaccionó violentamente y provocó destrozos en el lavatorio de su celda.

Por este hecho, el hombre fue acusado de delitos de lesiones leves calificadas y daño calificado, en concurso real. La asistente letrada, Lucila Maggiora acordó con la defensa de Aguilera una pena de seis meses de prisión.

El hecho sucedió cuando un interno de la Unidad de Detención N°41 atacó con un cuchillo a un celador.

El juez aceptó unificar las dos condenas y declaró su reincidencia

En la audiencia, la representante del Ministerio Público Fiscal explicó los alcances del acuerdo y solicitó que se le impongan seis meses de efectivo cumplimiento. Además, las partes acordaron unificar esa pena con una condena anterior, por lo que se estableció una pena única de tres años y once meses de prisión efectiva.

El juez Maximiliano Bagnat homologó el acuerdo presentado por las partes, impuso la condena y declaró la reincidencia de Aguilera.

El operativo inició cuando los agentes comenzaron a perseguir a un Ford Fiesta ante la posibilidad de que llevaran un arma de fuego. Sebastián Fariña Petersen

Una persecución policial inició el operativo

En el otro episodio, la Justicia condenó a Nicolás Esteban Velázquez por golpear a un agente de la Policía del Neuquén durante un operativo realizado el 1 de enero de 2026 en el barrio Norte de Plaza Huincul.

Según la acusación presentada por el fiscal jefe Gastón Liotard y el asistente letrado Matías Alonso, el hecho ocurrió entre las 6.45 y las 7.00, cuando los policías persiguieron a los ocupantes de un vehículo Ford Fiesta ante la posibilidad de que llevaran un arma de fuego.

La persecución terminó frente al domicilio de Velázquez, desde donde salieron varias personas de la vivienda. Uno de los efectivos les ordenó que se apoyaran contra el móvil policial para identificarlas y en ese contexto, Velázquez golpeó con el puño en la cara del agente.

El hombre golpeó al efectivo en la cara y le pisó la mano

La violencia de la agresión provocó que el uniformado pierda el equilibrio, se caiga y posteriormente, Velázquez le pisó la mano izquierda con el pie.

Las lesiones del efectivo fueron acreditadas mediante las certificaciones médicas incorporadas durante el debate. La defensa había planteado una hipótesis de legítima defensa de un tercero, en este caso, el integrante de las fuerzas de seguridad, ante un eventual abuso de poder.

La jueza Barbé avaló la teoría del caso del caso de la fiscalía y descartó la hipótesis planteada de legítima defensa.

De esta manera, la jueza Barbé declaró a Nicolás Esteban Velázquez, autor penalmente responsable del delito de atentado contra la autoridad agravado por haber puesto manos en la autoridad, en concurso ideal con lesiones leves.