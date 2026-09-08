Declaran culpable a un policía por vejaciones durante un operativo: arrastró a una mujer semidesnuda por el piso

El tribunal consideró probado que el agente sacó por la fuerza a la mujer del auto. No se pudo determinar quién golpeó al conductor.

El control de rutina culminó con dos detenidos por tenencia de arma de fuego.

Diez agentes de la Policía del Neuquén intervinieron para detener a dos personas.

Diez agentes de la Policía del Neuquén intervinieron para detener a dos personas.

Un tribunal declaró penalmente responsable a un agente de la Policía del Neuquén por el delito de vejaciones por el uso innecesario de la fuerza durante un procedimiento realizado en Chos Malal en junio de 2025. El operativo inició cuando los agentes identificaron a una pareja, un hombre y una joven que estaban adentro de un vehículo, cuando uno de los efectivos sacó violentamente a la mujer del rodado estacionado, la hizo caer y la arrastró por el piso semidesnuda.

La decisión fue adoptada por los jueces Ignacio Pombo, Eduardo Egea y la jueza Mirta Bibiana Ojeda , quienes analizaron las pruebas presentadas durante el juicio. La acusación había planteado que el procedimiento policial incluyó distintas situaciones de violencia contra las dos personas demoradas.

El hecho sucedió en junio de 2025 , cuando los efectivos policiales demoraron a una pareja que se encontraba dentro de un vehículo estacionado en la vía pública. Durante el operativo, la mujer estaba ubicada en el asiento del acompañante y fue sacada por la fuerza por un agente, lo que provocó que la mujer cayera al suelo y luego fue tomada por los brazos y arrastrada por la vía pública.

Durante la audiencia, el magistrado Pombo agregó que la mujer quedó desnuda en la vía pública, fue trasladada en esas condiciones y permaneció semidesnuda durante parte del procedimiento.

La pareja estaba en el interior de un vehículo estacionado en la vía pública cuando inició el operativo.

El tribunal consideró probado que fue el acusado quien realizó esa maniobra. “Actuó con conocimiento, con dolo de imponer fuerza a la víctima sin importarle lo que pudiera sufrir”, expresó Pombo al momento de comunicar el veredicto. Para los jueces, esa utilización innecesaria de la fuerza configuró el delito de vejaciones.

Diez policías para detener a dos personas

Al fundamentar la decisión, Pombo cuestionó que varios de los efectivos que declararon durante el juicio calificaron el procedimiento como adecuado. Además, también cuestionó la dimensión del operativo ya que intervinieron diez policías para detener a dos personas que estaban en un vehículo estacionado.

“Intervinieron 10 policías para detener a dos personas que estaban en un vehículo sin circular, sin llevar a cabo ninguna acción conflictiva hasta la intervención policial”, indicó Pompo.

Los diez agentes que intervinieron en el operativo consideraron el procedimiento como "adecuado".

El magistrado remarcó que ambas personas terminaron detenidas sin que se les imputaran delitos. Además, agregó que la mujer quedó desnuda en la vía pública cuando fue retirada del rodado, fue trasladada en esas condiciones y permaneció semidesnuda durante parte del procedimiento.

Dudas sobre los golpes al conductor

La acusación también sostuvo que el policía habría golpeado en el rostro al conductor cuando éste se negó a bajar del vehículo. Sin embargo, sobre este punto el tribunal entendió que no existían los elementos suficientes para determinar quién había sido el responsable del golpe.

Pompo explicó que habían elementos que permitían acreditar que el hombre recibió golpes, pero no para determinar con certeza cuál de los nueve policías que participaron en el operativo los había provocado.

La Oficina Judicial de la Circunscripción Alto Neuquén deberá fijar la audiencia de determinación de la pena.

“No decimos que la víctima miente, pero no tenemos certeza sobre su capacidad de identificar en el trance que vivió el acusado”, agregó Pombo.

La situación fue distinta respecto de la mujer. Ya que otro efectivo que participó del procedimiento, durante su declaración identificó al acusado como el efectivo que sacó a la mujer del vehículo y el tribunal consideró acreditada la secuencia.

Ahora, la Oficina Judicial de la Circunscripción Alto Neuquén deberá fijar la audiencia de determinación de la pena.