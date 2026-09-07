Una adolescente de 16 años murió atropellada por un colectivo, a tres cuadras de otra tragedia que conmocionó a Zapala

El siniestro ocurrió alrededor de las 18 en La Pampa y Pollero, cerca del barrio Independencia. La víctima circulaba en bicicleta junto a un adolescente de 15 años que permanece internado. El chofer quedó detenido y el caso lo lleva la fiscal Marina Díaz.

Una adolescente de 16 años murió atropellada por un colectivo, a tres cuadras de otra tragedia en Zapala.

La ciudad de Zapala vivió una tarde de profundo dolor. Una adolescente de 16 años murió este lunes tras protagonizar un siniestro vial con un colectivo del TUMZA en la zona del Alto.

Según confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público Fiscal (MPF) a LM Neuquén , el hecho ocurrió alrededor de las 18 en la intersección de La Pampa y Pollero. En ese cruce, una bicicleta en la que circulaban la joven fallecida y un adolescente de 15 años colisionó con el transporte urbano municipal.

Producto del impacto, la adolescente perdió la vida en el lugar. Su acompañante resultó herido y permanece internado en el hospital local. La imagen del operativo lo dice todo: la bicicleta tirada sobre el asfalto y el despliegue de emergencia cortando la calle.

Como muestra de acompañamiento a familiares y amigos, el municipio suspendió el acto por el Día del Inmigrante.

Investigación en curso

En el caso interviene la fiscal Marina Díaz, con la supervisión del fiscal jefe Matías Álvarez.

Desde el MPF se dispusieron varias medidas: la realización de la autopsia -que se hará mañana en la ciudad de Neuquén-, el secuestro de cámaras de seguridad de la zona, pericias accidentológicas y mecánicas, entrevistas a vecinos y vecinas del barrio además de a los pasajeros del micro urbano, y la toma de muestras de sangre al chofer.

Por disposición de la fiscal del caso, el conductor permanece detenido. Tanto el micro urbano como la bicicleta en la que circulaban los adolescentes quedaron secuestrados para pericias.

Un barrio en crecimiento y una historia que se repite

El siniestro ocurrió en el Alto, un sector de crecimiento exponencial que recientemente recibió obras de pavimentación y mejoras de transitabilidad justamente en calles como La Pampa, Pollero y Corrales. El hecho se registró a metros del barrio Independencia.

No es el primer hecho grave con el TUMZA este año. El pasado 21 de marzo, el interno 07, un Mercedes Benz que circulaba por Canaan Sapag, embistió a una moto Honda Titán 150 en Corrientes. El motociclista sufrió fracturas de gravedad y la moto quedó debajo del colectivo.

En puntos rojos se marca primero el accidente de hoy, a tres cuadras otro accidente fatal como antecedente que involucra a un transporte urbano.

Y si la memoria lleva a un caso similar, no es casualidad. A solo tres cuadras de donde ocurrió el hecho de hoy, sobre calle La Pampa, se registró el 16 de noviembre de 2006 otra tragedia que marcó a Zapala: una nena de apenas 3 años murió aplastada por un colectivo de la empresa Nueva Línea, la prestataria del servicio urbano de ese entonces. La pequeña agonizó dos horas en el hospital interzonal.

En ese caso, el chofer ni siquiera se percató del accidente y continuó su marcha varias cuadras hasta enterarse de lo sucedido. La unidad quedó secuestrada por la División Tránsito para pericias.

Veinte años después, a solo unas cuadras de distancia, la tragedia se repitió.