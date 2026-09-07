Alerta por el aire que respiramos en Neuquén: los 6 peores días del mes

Las condiciones climáticas atípicas dispararon la acumulación de monóxido de carbono y partículas tóxicas en las calles. Qué reveló el último monitoreo ambiental y por qué la situación enciende alarmas.

La ciudad de Neuquén registró en agosto seis momentos puntuales de contaminación del aire . En un mes de humedad atípica, las condiciones meteorológicas favorecieron la concentración de material particulado y la suba en los niveles de monóxido de carbono en el aire a partir de los gases de combustión.

Los datos se obtuvieron a partir de las mediciones en tiempo real que realiza Clean Air Data en articulación con el Laboratorio de Climatología y Calidad del Aire de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

En total, se contaron tres episodios de elevada concentración de material particulado . El más significativo se dio entre el 15 y el 17 de agosto, a lo que se sumaron otras dos fechas con menor calidad del aire: del 18 al 20 de agosto y al 24 de agosto.

Según se informó desde la UNCO, entre el 15 y el 17 de agosto, el PM10 alcanzó un máximo de 520 µg/m³, mientras que las concentraciones de PM2.5 y PM1 también se elevaron de manera marcada. Se trata de parámetros técnicos que permiten medir el grado de contaminación en el aire de la ciudad.

Además del material particulado, el laboratorio midió también la presencia de gases de combustión que afectan negativamente la calidad del aire.

Durante la mayor parte de agosto, las concentraciones de NO, CO y NO se mantuvieron en niveles bajos, con promedios de 0,02 ppm, 0,19 ppm y 0,01 ppm, respectivamente.

Sin embargo, el monóxido de carbono (CO) presentó tres incrementos puntuales durante el mes: los días 16, 18 y, especialmente, 19 y 20 de agosto. El máximo registrado fue de 2,3 ppm.

Estos aumentos coincidieron con períodos de mayor estabilidad atmosférica y baja humedad, condiciones que pueden contribuir a concentrar las emisiones de combustión en las capas bajas de la atmósfera.

Cómo se interpretan estos datos

"Los registros permiten observar cómo las condiciones meteorológicas y las características propias de la ciudad pueden favorecer, en determinados momentos, la acumulación de contaminantes en el aire", explicaron.

La calidad del aire, en este caso, se midió en un contexto de condiciones meteorológicas atípicas, con una marcada amplitud térmica y jornadas en las que la humedad superó el 90%.

"Estas variaciones resultan relevantes para interpretar el comportamiento del material particulado, ya que determinadas situaciones de estabilidad atmosférica, alta humedad y escaso movimiento del aire modifican su dispersión y favorecen su acumulación en superficie", explicaron.

El reporte meteorológico de agosto mostró una temperatura media de 10,1 grados centígrados, con una amplitud térmica muy significativa. Durante la primera decena del mes, las mínimas llegaron a ubicarse entre 0 y 2 °C, mientras que hacia fines de agosto las máximas alcanzaron entre 20 y 22 °C.

En tanto, la humedad relativa promedió 58,9 %, con valores superiores al 90 % durante los días 6-7 y 16, asociados a precipitaciones, y registros inferiores al 20-25 % los días 20 y 26-27.

En otros cambios, el comportamiento del viento tuvo un papel más relevante: su intensidad pudo favorecer la resuspensión de partículas depositadas sobre la superficie, generando nuevamente un incremento en las concentraciones de material particulado.

Por qué es importante estudiar la calidad del aire

"Los datos de agosto muestran que la calidad del aire no es constante: puede cambiar significativamente en cuestión de horas según la combinación de emisiones y condiciones meteorológicas", explicaron los autores del estudio.

"En una ciudad como Neuquén, conocer estos cambios resulta especialmente importante. La generación de información local, en tiempo real y a partir de tecnología desarrollada en la región permite identificar episodios de contaminación, estudiar sus posibles causas y construir evidencia para la toma de decisiones", detallaron.

A través de su trabajo conjunto, Clean Air Data y la UNCo buscan generar información sobre la calidad del aire que respira Neuquén, aportando datos que puedan ser utilizados por la comunidad, las empresas y los organismos públicos para comprender el problema y actuar en consecuencia.