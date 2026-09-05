Detuvieron a un hombre en pleno centro de San Martín de los Andes: tenía pedido de captura

El sospechoso era buscado por la Justicia en el marco de una causa de robo simple. El sujeto intentó huir cuando fue identificado.

El hombre tenía un pedido de captura en el marco de una causa por robo simple.

Un hombre que tenía un pedido de captura vigente fue demorado durante la madrugada del viernes 4 de septiembre en pleno centro de San Martín de los Andes . El procedimiento estuvo a cargo de los efectivos de la División Operativa Comando Radioeléctrico , quienes atraparon al sujeto cuando intentó huir.

El operativo se inició alrededor de la 1:25 de la madrugada , cuando los policías realizaban un recorrido a pie por distintos sectores de la ciudad. En ese contexto, observaron a un hombre que salía por la parte posterior de un local comercial.

Al advertir la presencia de los uniformados, el sospechoso emprendió la fuga . Los efectivos comenzaron una persecución que se extendió varias cuadras hasta la intersección de las calles Villegas y Mariano Moreno , donde finalmente lograron interceptar al hombre.

Una vez que el sujeto fue retenido, los agentes realizaron su identificación y realizaron una consulta en el sistema del Centro de Análisis Neuquén para verificar sus antecedentes y posibles requerimientos judiciales.

El sujeto fue trasladado a la Comisaría Nº23.

El sujeto tenía un pedido de captura por robo simple

La consulta permitió identificar que el hombre registraba un pedido de captura vigente, solicitado por la Fiscalía de San Martín de los Andes en el marco de una investigación por robo simple.

Ante esta situación, el hombre fue demorado y trasladado posteriormente al nosocomio local, donde se le realizó el examen médico correspondiente antes de continuar con el procedimiento.

El sospechoso fue detenido en pleno centro de San Martín de los Andes.

Los agentes detuvieron al hombre y quedó demorado

Una vez finalizada la evaluación, el hombre quedó a disposición del Área Judicial de la Comisaría Nº23, que continuará con las actuaciones correspondientes y con las comunicaciones con la autoridad judicial interviniente.

El procedimiento surgió en el marco de las tareas de prevención y patrullajes que lleva adelante la Policía del Neuquén en distintos sectores de San Martín de los Andes.