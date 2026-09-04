Dos robos frustrados y tres demorados en pleno centro de Neuquén.

La Policía intervino en dos hechos ocurridos durante la tarde. Recuperó una bicicleta y secuestró herramientas usadas para forzar un auto.

Tres hombres fueron demorados durante dos intervenciones policiales realizadas en distintos puntos del centro de Neuquén. En uno de los casos, los efectivos lograron evitar el robo de una bicicleta, mientras que en el otro interceptaron a dos sospechosos que habrían sustraído elementos del interior de un vehículo.

Los procedimientos fueron realizados durante la tarde del jueves por personal de la Comisaría Primera, con la participación de patrulleros motoristas y bicipolicías que se encontraban realizando tareas de prevención en la zona céntrica.

El primer episodio ocurrió en inmediaciones de Diagonal Alvear y La Rioja. La Policía recibió una alerta sobre un hombre que estaba intentando llevarse una bicicleta que se encontraba en la vía pública.

A partir de la descripción aportada, los efectivos comenzaron a recorrer el sector y lograron localizar a un hombre cuyas características coincidían con las informadas. Al advertir la presencia de los uniformados, el sospechoso intentó escapar corriendo.

Sin embargo, no logró alejarse demasiado. Los motoristas policiales consiguieron interceptarlo y, según se informó, llevaba consigo parte de la bicicleta que habría intentado sustraer.

El hombre fue trasladado a la sede policial, mientras los efectivos continuaron con las tareas para localizar a la propietaria del rodado. Finalmente, pudieron identificarla y recuperar la bicicleta.

La mujer recibió nuevamente su rodado y fue asesorada sobre los pasos que debía seguir para realizar la denuncia correspondiente.

Dos hombres huyeron después de un robo en un auto

La segunda intervención se produjo también en el sector céntrico, luego de una alerta emitida por personal policial que se encontraba trabajando en inmediaciones de Casa de Gobierno.

En este caso, la advertencia estaba relacionada con el robo de elementos que habían sido sustraídos del interior de un vehículo estacionado en la calle. Ante la información recibida, patrulleros motoristas y bicipolicías de la Comisaría Primera desplegaron un operativo en la zona para intentar localizar a los sospechosos.

Durante el procedimiento, los efectivos detectaron a dos hombres que, al notar la presencia policial, intentaron escapar. Cada uno tomó una dirección diferente para tratar de evitar ser alcanzado.

La maniobra no dio resultado. Gracias al trabajo coordinado entre los policías que participaban del operativo, ambos fueron interceptados y demorados.

La víctima del robo del Ford Fiesta hizo la denuncia en la Comisaría Primera.

Además, durante la intervención se encontraron y secuestraron distintas herramientas que serían compatibles con la modalidad utilizada para forzar la apertura de vehículos.

Los elementos quedaron bajo resguardo policial como parte de las actuaciones iniciadas por el hecho.

Tres demorados y elementos secuestrados

De esta manera, las dos intervenciones realizadas en el centro neuquino terminaron con tres personas demoradas: una por el intento de sustracción de una bicicleta y otras dos por su presunta vinculación con el robo de elementos del interior de un vehículo.

La bicicleta fue recuperada y entregada a su propietaria, mientras que las herramientas secuestradas quedaron incorporadas a la investigación.

Los tres demorados y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias de cada hecho y las medidas que correspondan en el marco de las actuaciones.