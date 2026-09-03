Récord de agosto: Neuquén retiró 42 vehículos abandonados de las calles.

En lo que va del año, ya fueron trasladados 250 vehículos al predio municipal. Si no son reclamados en seis meses, serán compactados.

La Municipalidad de Neuquén removió durante agosto 42 vehículos abandonados de la vía pública . En lo que va del año, ya son 250 los vehículos trasladados al predio ubicado en el Parque Industrial. Si sus titulares no los reclaman dentro de seis meses, serán compactados.

Así lo informó el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, quien destacó que “el mes de agosto fue todo un récord. Pudimos retirar 42 vehículos de la vía pública, entre automóviles, camionetas, camiones y algunas motocicletas, carcasas o carrocerías de vehículos abandonados”.

El funcionario explicó que se trata de un programa municipal que se lleva adelante desde hace seis años y que “fue creciendo día a día”. En este sentido, señaló que “la cantidad de vehículos removidos durante el último mes nos sorprendió”.

Baggio detalló que, antes de ser removidos, los vehículos atraviesan un proceso de notificación. Se le otorga un plazo determinado al responsable o titular para que retire el vehículo del lugar y, si no lo hace, el municipio procede a removerlo y trasladarlo al predio del Parque Industrial.

“Un 80% de los casos son vehículos que ya no sirven más, que están en un gran estado de deterioro y que terminan compactados”, señaló.

En este sentido, comentó que últimamente se recibieron denuncias por vehículos abandonados que generaban distintas problemáticas en los barrios Valentina Sur y Valentina Sur Rural.

“Cuando un vehículo se convierte en chatarra, en residuo, los vecinos tienen la costumbre de dejarlos en la puerta de su casa, en la esquina, algo que no está bien porque contamina: pierde aceite, líquido de freno y ácido de la batería. Es un peligro porque muchas veces se puede prender fuego. A veces recibimos denuncias de vehículos que son ocupados en su interior por personas vinculadas al delito”, sostuvo.

Baggio subrayó que “se trata de toda una problemática” y destacó que la estadística de agosto fue llamativa por la cantidad de vehículos retirados. “En el año llevamos 250 vehículos removidos”, precisó.

Actualmente, en el predio del Parque Industrial hay 170 vehículos que aún no fueron retirados por sus titulares. “Cuando los removemos, damos seis meses para que la persona titular pueda hacer el reclamo de retiro. Si no lo hace, se compacta”, explicó.

Además, adelantó que el municipio analiza realizar una nueva compactación durante el mes de diciembre, como se hizo en años anteriores.

El subsecretario destacó que la medida representa una acción de saneamiento ambiental. “Es convertir la chatarra en un recurso para la Municipalidad de Neuquén”, expresó.

Las denuncias por vehículos abandonados pueden realizarse a través de las comisiones vecinales o comunicándose con la Línea de Atención al Ciudadano 147.

“Los inspectores observan el vehículo y le colocan una cinta para que el titular se notifique. Si en siete días no lo retira, el municipio lo remueve”, añadió Baggio.

Por último, remarcó la importancia de la participación de los vecinos: “Es un programa muy importante. Que los vecinos se comuniquen por los vehículos que consideran problemáticos porque hay que acostumbrarse a que los vehículos no pueden abandonarse en la vía pública. Está mal. Hay que meterlo dentro de la vivienda de cada uno y, en caso de no tener garaje, llevarlo a una cochera. Pero no se puede dejar abandonado en la vía pública. Hay un montón de excusas, pero no vale ninguna”.