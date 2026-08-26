Fiat dejó de fabricar uno de sus autos más exitosos del mercado europeo: ¿el fin de una era?

Este exitoso modelo de Fiat , que dejó una huella indeleble en varios países del mundo, no se fabricará más. ¿De cuál se trata?

A principios de los años 60, Fiat inauguró su primera fábrica en la Argentina. Con el correr de los años, modelos como el Fitito (Fiat 600), el 1100,1500,1600 Multicarga, el 125 o el 128 se transformaron en autos muy elegidos por los argentinos. Recientemente, Fiat anunció que dejará de fabricar uno de sus vehículos más exitosos y estableció de ese modo el fin de una era. ¿De cuál se trata?

En nuestro país, desde principios de los años 80 y hasta 1995, la empresa SEVEL (alianza de Fiat con Peugeot) produjo y vendió modelos que tuvieron gran aceptación como el Spazio, el 147, el Uno o el Regatta, por mencionar a algunos.

Fiat dejó de fabricar el modelo Tipo , vehículo que en Turquía se comercializó bajo el nombre Egea y que se transformó en uno de los mayores éxitos de la marca italiana en ese mercado.

Así, y luego de 11 años de producirse de manera continua, la última unidad del Fiat Tipo se produjo en la planta de Bursa, cerrando así un ciclo que dejó más de 1.4 millones de vehículos fabricados y exportaciones a más de 40 países.

Cabe recordar que el Fiat Tipo llegó a la Argentina proveniente de Turquía en 2017. El Tipo se comercializó en la Argentina bajo dos versiones: Pop y Easy. El vehículo contó con un completo equipamiento de seguridad que consistió en 6 airbags, control de estabilidad, tracción, ISOFIX, sistema de monitoreo de presión de los neumáticos, frenos ABS con EBD (discos adelante y tambor atrás) y cinturones de 3 puntos en las plazas traseras, entre otros aspectos destacados. La versión Easy agregó a este paquete una cámara de retroceso.

Cabe destacar que, a diferencia de lo que sucedió en Turquía y en otros países de Europa, el Fiat Tipo no logró afirmarse en la Argentina. Una muestra de ello es que la marca apuntó su estrategia local en modelos producidos en la región como el Cronos y la Toro.

Por el contrario, en Turquía el Fiat Tipo tuvo un éxito inmediato: entre 2016 y 2025 se mantuvo como el automóvil más vendido de ese país durante 10 de sus 11 años de vida comercial, convirtiéndose en un verdadero ícono de ese mercado. Fue así como la planta de Bursa fabricó 1.417.047 unidades, muchas de ellas destinadas a la exportación bajo el nombre Fiat Tipo, mientras que en Turquía siempre fue conocido como Egea.

Así despidieron al Fiat Tipo o Egea en Turquía

Tras la decisión de Fiat, que resolvió no fabricar más el modelo Egea o Tipo en Turquía, Cengiz Eroldu -CEO de TOFAs, empresa fabricante del Fiat Egeo/Tipo en ese país-, comentó que “nos despedimos del Fiat Egea, producido en nuestra fábrica durante 11 años como un proyecto global que llevó la firma de TOFAs desde su concepción y que hoy sale de la línea de producción por última vez.”

Asimismo, el directivo sostuvo que el Fiat Egea -o Tipo- “trascendió el ámbito industrial para convertirse en uno de los mayores casos de éxito de la empresa. El Egea se transformó en una historia de éxito que se expandió desde Bursa hacia el mundo. Con una producción de 1.417.047 unidades y exportaciones a más de 40 países, siempre ocupará un lugar especial entre los proyectos más importantes de la historia de TOFAs .”