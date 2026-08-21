Cada cuántos kilómetros hay que rotar las cubiertas del auto para evitar que se deformen y no gastar dinero de más: la regla de oro

Esta práctica ayuda a repartir el desgaste entre los neumáticos y evita el cambio prematuro de un juego.

Cada cuántos kilómetros hay que rotar las cubiertas para evitar que se deformen

Cambiar las cubiertas del auto no solo es un dolor de cabeza, sino que también representa un golpe directo al bolsillo . Por ello, muchos conductores hacen todo lo posible para extender la vida útil . En ese contexto, uno de los trucos es rotar los neumáticos entre los ejes del vehículo . ¿Pero cada cuánto debe hacerse?

Primero, hay que entender que un auto no desgasta sus cuatro ruedas de la misma manera . El eje delantero , que generalmente soporta el peso del motor y es el encargado de realizar las maniobras de dirección, sufre un tipo de fricción diferente al eje trasero. Además, los neumáticos del frente son los encargados de aplicar la fuerza motriz, frenar y girar. Esto los somete a una carga de trabajo significativamente superior.

Si no se realiza una rotación periódica, pasando los del eje delantero al trasero y viceversa, los neumáticos delanteros se desgastarán mucho más rápido que los traseros, lo que provoca una deformación prematura y un dibujo de la banda de rodadura irregular . Al cambiarlos de posición, se logra equilibrar ese desgaste , repartiendo la fatiga del material entre las cuatro esquinas del vehículo, permitiendo que todas las cubiertas alcancen el final de su vida útil al mismo tiempo.

Rotar los neumáticos entre los ejes genera que el desgaste sea parejo. Omar Novoa

Cada cuánto kilómetros hay que rotar las cubiertas del auto entre los ejes

De acuerdo a las recomendaciones de las grandes marcas de neumáticos como Michelin o Bridgestone, la rotación de las cubiertas entre los ejes del vehículo se debe hacer entre los 8.000 y 10.000 kilómetros circulados.

Existe una recomendación práctica más sencilla para no olvidarse: hacerlo coincidir con el cambio de aceite. Si el vehículo requiere un cambio de aceite cada 10.000 kilómetros, se puede aprovechar esa visita al mecánico para solicitar la rotación.

Es importante recordar que la técnica de rotación no es universal. Dependiendo de si el vehículo es de tracción delantera, trasera o integral, y de si los neumáticos tienen un "sentido de giro" específico o son direccionales, el patrón de rotación puede ser distinto.

Se recomienda rotar de eje entre los 8.000 y 10.000 kilómetros.

Cuáles son las ventajas de rotar los neumáticos

La importancia de este mantenimiento tiene fundamentos técnicos y económicos. Algunas de las ventajas de esta práctica son:

Extensión de la vida útil: si se rotan a tiempo, se puede prolongar significativamente su durabilidad. Al evitar que dos neumáticos se desgasten hasta quedar lisos mientras los otros siguen en buen estado, se previene tener que comprar un juego nuevo de forma prematura.

si se rotan a tiempo, se puede prolongar significativamente su durabilidad. Al evitar que dos neumáticos se desgasten hasta quedar lisos mientras los otros siguen en buen estado, se previene tener que comprar un juego nuevo de forma prematura. Seguridad y control: los neumáticos son el único punto de contacto entre el vehículo y el asfalto. Una deformación irregular reduce drásticamente la capacidad de evacuación de agua en días de lluvia. Esto aumenta exponencialmente el riesgo de aquaplaning. Unos neumáticos con un desgaste uniforme garantizan que la adherencia sea predecible y constante.

los neumáticos son el único punto de contacto entre el vehículo y el asfalto. Una deformación irregular reduce drásticamente la capacidad de evacuación de agua en días de lluvia. Esto aumenta exponencialmente el riesgo de aquaplaning. Unos neumáticos con un desgaste uniforme garantizan que la adherencia sea predecible y constante. Ahorro de combustible y confort: los neumáticos con desgaste irregular generan una mayor resistencia a la rodadura. Esto obliga al motor a realizar más esfuerzo para mover el vehículo, lo que se traduce en un consumo de combustible ligeramente más elevado. Además, una banda de rodadura irregular suele ser la causa principal de vibraciones molestas en el volante y un aumento en el ruido de rodadura dentro de la cabina.

los neumáticos con desgaste irregular generan una mayor resistencia a la rodadura. Esto obliga al motor a realizar más esfuerzo para mover el vehículo, lo que se traduce en un consumo de combustible ligeramente más elevado. Además, una banda de rodadura irregular suele ser la causa principal de vibraciones molestas en el volante y un aumento en el ruido de rodadura dentro de la cabina. Mantenimiento del sistema de suspensión: el desgaste irregular de los neumáticos puede ocultar problemas mayores. Al llevar el vehículo al taller para la rotación, un profesional experimentado puede detectar desalineaciones en la dirección o problemas en los amortiguadores antes de que estos provoquen una avería costosa.

Rotar las cubiertas evita un cambio prematuro de juego. Omar Novoa

Cuándo se deben cambiar las cubiertas por unas nuevas

Más allá de las buenas prácticas que estiren su durabilidad, los neumáticos tienen una vida útil establecida. Y seguir utilizándolos por más tiempo resulta un peligro. Según los expertos, existen tres parámetros a tener en cuenta para avanzar con la renovación de las cubiertas: