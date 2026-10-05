Cuál es el hatchback más vendido del mes y del año, que ya supera al Toyota Yaris: esta es la característica que más lo destaca

Transporta hasta 5 ocupantes y la configuración de cinco puertas prioriza el uso cotidiano. ¿Cuál es el hatchback compacto más vendido en 2026?
En un mercado automotriz que sigue en baja pero que muestra señales de recuperación, el ranking de los 0 KM más vendidos de septiembre 2026 tuvo algunas sorpresas, con el Toyota Yaris perdiendo su lugar en el top ten a manos de un histórico hatchback. Así lo reveló la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
En el séptimo año, el Yaris tuvo 1.031 patentamientos y quedó undécimo, siendo desplazado del décimo lugar por el Chevrolet Onix, que registró 1.106 unidades, un crecimiento mensual del 6%. La diferencia entre modelos fue de apenas 75 unidades vendidas.
En la comparación anual, el hatchback de Chevrolet también pasa al frente. Entre enero y septiembre de 2026, el Onix acumula 10.410 unidades, mientras que el Toyota Yaris registra 9.346. En relación al mismo período del año pasado, ambos modelos muestran bajas en sus ventas, aunque para el Onix el descenso es del 5,1%, mientras que el Yaris muestra un desplome del 64,1%.
Cómo es el hatchback de Chevrolet que supera en ventas al Toyota Yaris
Por sus dimensiones, el Chevrolet Onix se ubica dentro del segmento de los hatchbacks compactos. Su longitud total es de 4.169 milímetros, con una distancia entre ejes de 2.551 milímetros. Su tamaño facilita las maniobras de estacionamiento y la circulación por espacios urbanos, mientras que la distancia entre ejes contribuye a generar un habitáculo pensado para transportar hasta cinco ocupantes. Y la configuración de cinco puertas permite priorizar la practicidad para el uso cotidiano.
Uno de los principales elementos mecánicos del Chevrolet Onix es su motor 1.0 turbo de tres cilindros en línea. Se trata de un propulsor naftero con inyección electrónica, distribución DOHC y cuatro válvulas por cilindro. La potencia máxima alcanza los 116 CV a 5.500 rpm, mientras que el torque máximo es de 160 Nm a 2.000 rpm. Dependiendo de la versión, se combina con una caja manual de cinco velocidades o con una transmisión automática de seis marchas.
En cuanto a la seguridad, las diferentes versiones cuentan de serie con seis airbags: frontales, laterales y de cortina. También incorpora frenos ABS con distribución electrónica de frenado y control electrónico de estabilidad. A esto se suman elementos como el asistente de salida en pendiente, alerta de cinturón de seguridad, anclajes ISOFIX para sistemas de retención infantil y dirección progresiva con asistencia eléctrica.
Ficha técnica del Chevrolet Onix
Motor y rendimiento
- Motor: 1.0L Turbo (3 cilindros, 12 válvulas DOHC)
- Potencia: 116 cv a 5.500 rpm
- Torque: 160 Nm a 2.000 rpm
- Transmisión: Manual de 5 velocidades o automática de 6 velocidades
Dimensiones y Capacidades
- Largo: 4.169 mm
- Ancho: 1.746 mm
- Distancia entre ejes: 2.551 mm
- Capacidad del baúl: 303 litros (Hatchback)
- Tanque de combustible: 44 litros
Seguridad y tecnología
- Seguridad: 6 airbags, frenos ABS con EBD, control electrónico de estabilidad (ESC) y asistente de arranque en pendientes
- Conectividad: Sistema MyLink con pantalla táctil de 8" u 11" según versión, compatible con Apple CarPlay y Android Auto
Cuáles fueron los autos 0 KM más vendidos en septiembre 2026
El noveno mes del año mostró resultados dispares, con 49.814 vehículos 0 km patentados, lo que representa una baja interanual del 11,4% respecto a las 56.241 unidades registradas en septiembre de 2025. Sin embargo, hubo un alza de 10,7% respecto a agosto de 2026.
“La desaceleración del mercado, que venía mencionando los meses pasados, se detuvo y se puede observar ahora un cambio de tendencia, un momento muy esperado por toda la cadena de valor que ha venido haciendo un esfuerzo grande para minimizar los efectos de esa realidad”, precisó Sebastián Beato, presidente de ACARA.
En cuanto al ranking mensual de los más vendidos, el top ten de septiembre mostró nuevamente una heterogeneidad que ya es una constante en el mix de vehículos que lo conforman, con tres pickups, tres autos de pasajeros y cuatro SUV, dos de segmento B y dos de segmento C. Son 5 modelos argentinos, 4 brasileños y uno chino.
Estos fueron los diez modelos más vendidos en septiembre 2026:
- Toyota Hilux: 3.036 unidades
- Ford Ranger: 2.221 unidades
- Ford Territory: 1.975 unidades
- Volkswagen Amarok: 1.975 unidades
- Fiat Cronos: 1.702 unidades
- Toyota Yaris Cross: 1.549 unidades
- Peugeot 208: 1.181 unidades
- Toyota Corolla Cross: 1.133 unidades
- Volkswagen Tera: 1.120 unidades
- Chevrolet Onix: 1.106 unidades
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