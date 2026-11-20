La concesionaria oficial Toyota de Neuquén reunió a clientas de Toyota, colaboradoras de Nippon Car y a la comunidad de Lady Fierros en un encuentro pensado para que las conductoras ganen confianza al volante y en el mundo automotor.

El sábado 14 de noviembre, Nippon Car llevó a cabo una jornada dedicada a mujeres conductoras, de la que participaron clientas de Toyota, colaboradoras de Nippon Car y seguidoras de Lady Fierros, creadora de Clínica de Autos, una comunidad que busca empoderar a las mujeres en todo lo relativo a los automóviles, quien estuvo a cargo de la charla. El encuentro se realizó en el taller de posventa de Nippon Car en Neuquén y contó con la participación de más de 80 mujeres.

La propuesta estuvo enfocada en mecánica básica e introductoria, con el objetivo de que las participantes ganen confianza y se sientan más seguras e informadas a la hora de hablar de su vehículo, entender su funcionamiento y desenvolverse en el ambiente automotor. Alguno de los temas abordados fueron el funcionamiento del motor, los distintos tipos de neumáticos, la importancia de mantener la presión correcta, qué tipo de combustible corresponde a cada vehículo y otros temas relevantes a la hora de sentirse seguro al volante.

Además, se habló de los vehículos híbridos y eléctricos: cómo funcionan, en qué se diferencian entre sí y respecto de los motores convencionales, y qué ventajas ofrecen en el uso cotidiano.

“Conocer el auto te da libertad. Cuando entendés cómo funciona, podés tomar mejores decisiones, detectar un problema a tiempo y hablar de igual a igual en un taller o en una concesionaria”, expresó Lady Fierros.

Por su parte, Lilen Reta, responsable de ESG y Sostenibilidad de Nippon Car destacó: “Cada vez más mujeres eligen Toyota y queremos acompañarlas no solo en la compra, sino en todo el vínculo con su vehículo. Abrir nuestro taller y compartir conocimiento es una forma de generar confianza y estar cerca de nuestra comunidad”.

La jornada cerró con una instancia práctica: las participantes aprendieron a cambiar un neumático sobre distintas unidades Toyota, poniendo en práctica lo aprendido durante la charla. El encuentro incluyó un desayuno y regalos para todas las asistentes.