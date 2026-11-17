Black Friday en Qí Drive: bonos de hasta USD 3.400 en modelos de Jetour
El concesionario oficial en Neuquén ofrece una oportunidad única para acceder a un 0 km con importantes rebajas en vehículos de la marca.
Durante todo noviembre, JETOUR invita a descubrir una oportunidad única para llegar a tu próximo 0 km. Los modelos X50, X70 y Dashing son protagonistas de una campaña especial de Black Friday, con bonos de descuento de hasta USD 3.400, disponibles en QÍ DRIVE, concesionario oficial de la marca en Neuquén.
Con una propuesta que combina diseño, tecnología, confort y equipamiento, JETOUR continúa consolidando su presencia en el mercado automotor argentino. En esta oportunidad, los modelos JETOUR X50, X70 y Dashing se convierten en los protagonistas de una campaña que invita a descubrir nuevas posibilidades de movilidad.
Y durante este Black Friday, hay todavía más por descubrir: bonos de hasta USD 3.400 para acceder a un nuevo JETOUR, una oportunidad para quienes están pensando en cambiar su vehículo antes de finalizar el año.
Descubrí JETOUR en QÍ DRIVE
La campaña está disponible en QÍ DRIVE, concesionario oficial JETOUR en Neuquén, un espacio que reúne distintas marcas y propuestas de movilidad, acercando al público las últimas tendencias de la industria automotriz.
Ubicado en Félix San Martín 1140, QÍ DRIVE ofrece una experiencia de compra integral, donde los visitantes pueden conocer diferentes modelos, explorar sus características y descubrir alternativas que van desde vehículos de combustión hasta opciones híbridas, híbridas enchufables y 100% eléctricas.
Además, quienes se acerquen al salón podrán recibir asesoramiento personalizado, consultar las opciones de financiación disponibles y coordinar un test drive para experimentar de primera mano las prestaciones de los vehículos.
Con esta propuesta, QÍ DRIVE busca acercar nuevas alternativas a los conductores de Neuquén y la región, combinando innovación, variedad y oportunidades comerciales para acceder a un 0 km.
Black Friday JETOUR: descuentos por descubrir
QÍ DRIVE – Concesionario oficial JETOUR
- Dirección: Félix San Martín 1140, Neuquén Capital.
- Horarios: lunes a viernes de 8:30 a 20:00 h. Sábados de 8:30 a 14:00 h.
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