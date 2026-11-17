La empresa estadounidense llegará a la país con uno de sus SUV más reconocidos. Su posible valor, según estimaciones.

Llega el Tesla Model Y a la Argentina: cuál es el precio estimado de uno de los SUV 100% eléctricos más reconocidos

El mercado automotor argentino suma un nuevo actor. La empresa estadounidense Tesla anunció su llegada al país y comenzará a tomar pedidos a partir del próximo 20 de noviembre. Uno de los modelos que estará disponible para los clientes locales será el Model Y , uno de los SUV 100% eléctricos más reconocidos de la firma creada por Elon Musk.

A pocos días de concretarse el arribo oficial, surge un interrogante entre los posibles interesados: ¿cuál será su precio? Y aunque todavía no se publicaron los valores oficiales, comenzaron a circular diferentes estimaciones que permiten anticipar el costo de este modelo.

La principal referencia para calcular cuánto podría costar este modelo son los precios que tiene el vehículo en Uruguay , donde la marca ya comercializa dos versiones: Standard Range y Long Range. De acuerdo con el análisis publicado por Tesla Club Argentina (@TeslArgentina), los valores en el país vecino son:

Model Y Standard Range: 36.490 dólares, con IVA uruguayo incluido.

36.490 dólares, con IVA uruguayo incluido. Model Y Long Range: 41.490 dólares, con IVA uruguayo incluido.

Para realizar una estimación más precisa, el análisis tomó esos valores y descontó el IVA del 22% que se aplica en Uruguay. De esta manera, obtuvo una base aproximada de 29.910 dólares para la versión Standard Range y de 34.008 dólares para la Long Range. A partir de esos montos, se incorporaron los impuestos correspondientes al mercado argentino, teniendo en cuenta las condiciones especiales que existen para la importación de vehículos eléctricos.

En el escenario más favorable, es decir, si las unidades ingresan a la Argentina mediante el régimen de importación con arancel del 0%, las proyecciones son las siguientes:

Tesla Model Y Standard Range : aproximadamente 37.300 dólares.

: aproximadamente 37.300 dólares. Tesla Model Y Long Range: aproximadamente 42.400 dólares.

Cuánto costaría el Tesla Model Y si se incluyen los impuestos a las importaciones

Uno de los factores que puede modificar considerablemente el precio del Model Y es el régimen de importación utilizado para traer las unidades al país. La Argentina cuenta con un sistema de cupos para importar vehículos eléctricos e híbridos con arancel extrazona del 0%.

Las dos versiones del Model Y podrían beneficiarse del régimen especial, siempre que se cumplan determinadas condiciones. Sin embargo, existe un detalle importante: el beneficio depende de que el importador disponga de un cupo. No se trata de una ventaja que se aplique automáticamente a cualquier persona que quiera traer un vehículo eléctrico por su cuenta.

El Model Y es uno de los SUV eléctricos más reconocidos de Tesla.

En caso de que Tesla deba ingresar los vehículos mediante el régimen tradicional, con un arancel del 35%, los precios estimados aumentarían considerablemente:

Model Y Standard Range: alrededor de 49.900 dólares.

alrededor de 49.900 dólares. Model Y Long Range: aproximadamente 56.800 dólares.

La diferencia entre ambos escenarios sería de unos 12.600 dólares para la versión Standard Range y de aproximadamente 14.400 dólares para la Long Range. Las proyecciones tampoco incluyen gastos relacionados con la operación, como el flete, el patentamiento y otros costos operativos o márgenes comerciales.

Cómo será el desembarco de Tesla a la Argentina

La empresa estadounidense confirmó que el 20 de noviembre comenzará a recibir pedidos en Argentina. Además del Model Y, también estará disponible el Model 3. Ese mismo día se conocerán los precios oficiales y las condiciones comerciales.

Tesla venderá en Argentina los Model 3 y Model Y.

La compañía prepara un esquema comercial diferente al de las automotrices tradicionales. Su modalidad de venta directa permite que los interesados conozcan los vehículos y realicen sus pedidos a través de canales digitales, además de contar con espacios físicos destinados a exhibir los modelos y ofrecer pruebas de manejo.

Uno de los puntos previstos para el desembarco comercial es el shopping Unicenter, en la provincia de Buenos Aires, donde se proyecta instalar un espacio para que los potenciales compradores puedan conocer los vehículos.