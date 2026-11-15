Dos aviones chocaron en el aeropuerto de Miami en medio de la crisis por las cancelaciones de vuelos

El impacto involucró a una aeronave de Copa Airlines y otra de carga de UPS. Dos personas sufrieron heridas y recibieron asistencia médica.

Dos aviones protagonizaron un choque mientras circulaban por las pistas del aeropuerto de Miami, en Estados Unidos.

Dos aviones protagonizaron un accidente en el Aeropuerto Internacional de Miami , en Estados Unidos , en medio de un escenario marcado por la cancelación y suspensión de vuelos en distintos puntos del país.

El episodio generó preocupación por tratarse de un incidente ocurrido en una de las principales terminales aéreas estadounidenses, apenas 24 horas después de una jornada atravesada por interrupciones en los servicios aéreos.

El choque se produjo durante la noche del sábado e involucró a un avión de Copa Airlines y otro de carga de UPS . Como consecuencia del impacto, dos personas sufrieron heridas leves y fueron atendidas en el lugar.

De acuerdo con el director de comunicaciones del aeropuerto, Greg Chin, los heridos recibieron atención médica en el lugar por parte de los equipos de bomberos y rescate.“La punta del ala de un Boeing 737 de Copa Airlines impactó contra la nariz de un Boeing 767 de UPS mientras los aviones rodaban por la pista”, informó la Administración Federal de Aviación a CNN.

Cómo fue el choque de aviones

El accidente, que dejó dos personas con heridas leves, ocurrió en la noche del sábado. Según la información preliminar de Administración Federal de Aviación (FAA), los controladores aéreos habían indicado a la tripulación del avión de UPS que cediera el paso al vuelo de Copa Airlines, que acababa de aterrizar procedente de la Ciudad de Panamá.

Sin embargo, la maniobra no se habría realizado como estaba previsto y el contacto entre las aeronaves se produjo en un cruce de las calles de rodaje.

Las grabaciones de las comunicaciones entre los pilotos y la torre de control permitieron reconstruir parte de lo ocurrido. “Alguien nos ha golpeado”, advirtió el piloto de Copa Airlines después del impacto.

Minutos más tarde, agregó: “Parece que nos falta la punta del ala izquierda”. Por su parte, el piloto del avión de UPS reconoció lo sucedido durante la comunicación con la torre: “Sí, nos pasamos de la raya, y entonces él nos rozó con el ala”.

Suspendieron todos los vuelos de salida en Estados Unidos

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó una inusual paralización de todos los vuelos de salida en el territorio nacional. La medida fue adoptada este viernes por "circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad". Por el momento, no se brindaron detalles sobre el origen del problema.

La disposición establece que todo el tráfico aéreo que tenga previsto despegar debe permanecer en tierra hasta nuevo aviso. La alerta fue difundida por la FAA y reportada por la cadena NBC News.

"Todo el tráfico que sale debe permanecer detenido en tierra hasta nuevo aviso", indicó el organismo estadounidense en su aviso.

El Gobierno de Estados Unidos investiga el origen de una falla en las telecomunicaciones que obligó a la (FAA) a tomar la medida.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, confirmó que la medida se tomó por precaución y que, hasta el momento, las autoridades no lograron establecer qué provocó la interrupción.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario explicó que el sistema de comunicaciones todavía conserva algunas capacidades operativas. Como prueba de ello, señaló que las aeronaves que ya estaban en el aire pudieron continuar sus operaciones y aterrizar.