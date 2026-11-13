SEJUN rechazó la propuesta del TSJ y definirá una contrapropuesta: las razones de la negativa

El gremio tomó la decisión por mayoría en una asamblea provincial que reunió a más de 500 trabajadores. Convocó a un plenario para el próximo martes 17 de noviembre.

El conflicto salarial de los empleados judiciales de Neuquén sumó un nuevo capítulo este viernes. El Sindicato de Empleados Judiciales del Neuquén (SEJUN) rechazó por mayoría la propuesta presentada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y resolvió avanzar en la elaboración de una contrapropuesta para continuar la negociación.

La decisión se tomó durante una asamblea provincial que reunió a más de 500 trabajadores y trabajadoras, entre participantes presenciales y virtuales. Según informó el sindicato en un comunicado, el principal motivo del rechazo estuvo relacionado con el esquema de recategorizaciones incluido en la oferta del máximo tribunal, que consideraron insuficiente y sin un criterio general para todo el personal.

Uno de los puntos centrales de la discusión fue el programa de formación y promoción que había presentado el Tribunal Superior de Justicia junto con la oferta salarial. La iniciativa contempla que los trabajadores de determinados escalafones puedan acceder a la categoría inmediata superior mediante la aprobación de capacitaciones.

Sin embargo, desde SEJUN cuestionaron las condiciones establecidas para acceder a esas recategorizaciones. En el comunicado, el gremio sostuvo que el esquema "no contempla un criterio general y equitativo para el conjunto de las y los trabajadores".

Claudio Espinoza

Además, advirtió que las condiciones planteadas generan exclusiones y no garantizan un reconocimiento amplio de la carrera judicial. Por ese motivo, la mayoría de los participantes de la asamblea se pronunció en contra de la propuesta presentada por el TSJ.

Según detalló la organización sindical, el encuentro comenzó alrededor de las 10 y se extendió durante más de cinco horas, con la participación de trabajadores de distintas localidades de la provincia y un intenso debate sobre los pasos a seguir en la negociación.

Cuándo será el plenario provincial de los judiciales

Como parte de las resoluciones, SEJUN convocó a un plenario provincial presencial para el próximo martes 17 de noviembre. El objetivo será elaborar una contrapropuesta que permita discutir una alternativa al esquema de recategorizaciones presentado por el Tribunal Superior de Justicia.

La jornada también estará acompañada por nuevas medidas gremiales para garantizar la participación de los trabajadores. De acuerdo con el comunicado, se resolvió realizar un paro de actividades en las dependencias judiciales del interior provincial y un retiro de los lugares de trabajo en Neuquén capital.

Claudio Espinoza

Desde la Comisión Directiva destacaron la convocatoria y el compromiso de los empleados judiciales durante la asamblea. También señalaron que la decisión de avanzar con una contrapropuesta apunta a sostener el reclamo por un sistema de recategorizaciones que alcance al conjunto de los trabajadores y garantice condiciones justas para el desarrollo de la carrera judicial.

Una negociación que sigue abierta

El rechazo de SEJUN representa un nuevo obstáculo para destrabar el conflicto que lleva casi un mes de paros, movilizaciones y retiros en las dependencias judiciales de Neuquén.

La última oferta del TSJ había mejorado los porcentajes de aumento salarial inicialmente propuestos e incorporado actualizaciones por inflación para 2027, además de asignaciones extraordinarias y el programa de formación y promoción.