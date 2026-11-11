Qué es la "preferia" judicial en Neuquén y por qué genera tanto malestar entre abogados

Abogados salieron con los tapones de punta porque "se terminó el año" y no se mueven los expedientes. Dicen que es por el paro, pero SEJUN dice que "es mentira".

Los juzgados de Familia son los que más trabajo tienen en Neuquén.

En los tribunales neuquinos, diciembre tiene un nombre que no figura en ningún reglamento. Los abogados lo llaman "preferia" y son esas semanas antes del receso de enero en las que el ritmo baja, los escritos se acumulan y cualquier trámite que no sea urgente queda, casi por inercia, para el año siguiente.

Es una costumbre tan arraigada que pocos la discuten. Lo que sí se discute este año es otra cosa y es que, según los profesionales que litigan a diario, la preferia llegó antes de tiempo, empujada por el paro judicial, y esta vez, aseguran, arrastró hasta las causas que nunca se frenaban.

Se lo atribuye en parte al paro que lleva adelante el Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (Sejun) , pero su secretario general Santiago Alonso lo desmintió categóricamente. "Es mentira", dijo a LM Neuquén.

"Lo de la pre feria es porque el 15 de diciembre históricamente empiezan a laburar a media máquina. Ya no te diligencian cédulas, ya no te diligencian mandamientos, y si presentás algo medio rebuscado pasa para el año que viene", explicó a LM Neuquén la abogada y diputada provincial por Arriba Neuquén, Gisselle Stillger.

Lo que antes salía igual

Otro abogado consultado por este medio describió la diferencia con una comparación de diez años. "Hace como diez años que siempre nos pasa lo mismo, arrancamos después de la feria. El problema ahora es que no están sacando cosas que antes nunca dejaban de sacar, como las cuestiones de familia", afirmó.

Indicó que una clienta necesitaba una autorización judicial para salir del país y tuvo que suspender el viaje porque el trámite no salió a tiempo. "No había forma, no lo pudimos sacar. Esas cosas antes no pasaban. Las cosas importantes y urgentes, por más que estuvieran de paro, salían. Hoy no sale nada", dijo.

El tribunal consideró que existía duda razonable que impedía condenar por homicidio simple al acusado. Sebastián Fariña Petersen

El abogado Guillermo Sandoval puso por escrito un malestar que se repite en los pasillos de Ciudad Judicial. En una declaración titulada "La Justicia no puede seguir demorando respuestas", expresó su "profunda preocupación por el deterioro del funcionamiento del Poder Judicial".

Sandoval no le atribuye todo al conflicto actual, pero sí señala cómo lo agrava. "Las demoras no son nuevas, pero se agravan con la sucesión de paros, retiros, desconexiones y quites de colaboración", sostuvo.

En su descripción, eso se traduce en presentaciones que no se despachan, trámites postergados y expedientes cuya resolución se aleja cada vez más. Afecta incluso a gestiones mínimas, "tal como la firma de un oficio, que demora semanas en firmarse".

También le puso rostro a esas demoras: una cuota alimentaria para sostener a los hijos, un conflicto familiar sin resolver, una indemnización que no se cobra. "Sus necesidades no se suspenden mientras se prolonga el conflicto", advirtió.

Y marcó el lugar incómodo de los profesionales, que quedan entre el cliente y el mostrador. "Somos los abogados y las abogadas quienes damos la cara frente a esas personas, recibimos sus reclamos e intentamos explicar demoras que no podemos resolver", señaló.

Sin tomar partido en la pelea salarial, fijó su postura: "No nos corresponde dirimir esa controversia; sí nos corresponde hacer visible su impacto y exigir que se garantice un funcionamiento regular y efectivo de la Justicia".

Su reclamo va más allá de las urgencias. Pidió atender también "los miles de expedientes que, sin recibir esa calificación, involucran necesidades que no pueden postergarse indefinidamente". El cierre de su texto funciona como síntesis: "El acceso a la Justicia no se satisface únicamente con la posibilidad de iniciar un expediente: requiere que se tramite y obtenga una respuesta en un tiempo razonable".

El conflicto de fondo

Detrás del freno está la pelea salarial entre el Sindicato de Empleados Judiciales (Sejun) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Sejun reclama un incremento adicional del 4% en noviembre de 2026 y otro del 3% en enero de 2027, mientras que el TSJ ofreció un aumento del 2% en noviembre y otro 2% en enero.

Sebastián Fariña Petersen

El gremio sostiene que solo pide lo mismo que ya obtuvo el resto de la administración pública. Su secretario general, Santiago Alonso, explicó que la oferta del TSJ quedó por debajo del acuerdo con el resto de los estatales neuquinos, que fija un 4% para noviembre y un 3% para enero.

Esta semana el conflicto sumó dos jornadas más. El martes 10 de noviembre hubo un retiro a partir de las 10 con movilización en Neuquén Capital y paro total de 24 horas en las circunscripciones del interior. Para el miércoles 11 se previó un paro provincial de 24 horas con un nuevo plenario provincial mixto. El TSJ, por su parte, convocó a los referentes gremiales a un nuevo encuentro este jueves 12 de noviembre.

Sejun: "Es mentira"

Desde el gremio rechazan de plano la idea de un atraso acumulado y de una justicia paralizada. Alonso desmintió categóricamente a LM Neuquén que los expedientes estén atrasados: "Es mentira". No es la primera vez que el dirigente marca esa línea. Durante una de las medidas anteriores, aseguró que todas las oficinas del Poder Judicial de la provincia permanecen abiertas durante todas las acciones del gremio.