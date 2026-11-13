El papa León XIV en Perú: volvió a su entrañable Chiclayo

El Sumo Pontífice aterrizó esta mañana en la provincia en la que fue obispo por 8 años.

En el tercer día de su visita en Perú, León XIV aterrizó esta mañana en Chiclayo. El Sumo Pontífice llegó a una región de profundo significado en su vida: Robert Francis Prevost fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, obtuvo la ciudadanía peruana en 2015 y conoce de cerca la fe y la realidad pastoral del país que ahora lo recibe como Papa.

A las 10.30 celebró una santa misa en la explanada de las Pampas de Pimentel , en la región de Lambayeque, que se perfila como la celebración litúrgica más masiva de toda su estadía en el país.

Por la tarde, a las 12.40, realizó una visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero. A las 16.30 se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, y a las 17.45 mantendrá un encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica “Santo Toribio de Mogrovejo” . La jornada concluirá con una cena con sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo en el Colegio “Santo Toribio de Mogrovejo” a las 19.00.

Sábado 14 de noviembre: Santa Cruz de Succhabamba y el Año Jubilar

La jornada comenzará a las 8.00 con el Rito de Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María de Chiclayo. A las 9.10, el Papa partirá en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba, en la región de Cajamarca, donde aterrizará a las 9.50. A las 11.00 celebrará una santa misa en la explanada local. Prevost solía visitar ese rincón de los Andes cada septiembre para la festividad del Señor del Costado, patrono de la provincia.

Leon XIV empezó a hablar en italiano e inmediatamente notó su error.

Tras regresar en helicóptero a Chiclayo a las 14.00, el Papa presidirá a las 17.30 un encuentro de oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en el marco de la clausura del Año Jubilar que conmemora los 300 años de la canonización del santo. Santo Toribio murió en la localidad de Zaña, en Lambayeque, en 1606.

Domingo 15 de noviembre: Cusco y Pucallpa

La jornada más intensa del viaje comenzará a las 7.50 con la salida en avión desde Chiclayo hacia Cusco. A las 10.00 llegará al Aeropuerto Internacional “Alejandro Velasco Astete” y media hora después se dirigirá al Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, donde se encontrará con fieles y representantes de la piedad popular. A las 11.45 rezará el Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

A las 13.05, el Papa volará hacia Pucallpa, capital de la región Ucayali, en el corazón de la Amazonía peruana. Llegará a las 14.30 al aeropuerto “Capitán FAP David Abensur Rengifo” y a las 15.00 se reunirá con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. A las 16.45 celebrará una santa misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali. Partirá de regreso a Lima a las 19.05 y llegará a la Base Aeronaval del Callao a las 20.20.

Lunes 16 de noviembre: despedida y regreso a Roma

En el último día de su visita al Perú, León XIV comenzará la mañana a las 8.30 con una visita al personal y a los asistidos de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. A las 10.30 presidirá la misa de cierre en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, Lima. El cardenal Castillo confirmó que se evalúa la presencia de la imagen del Señor de los Milagros en esa celebración.

A las 13.15 se realizará la ceremonia oficial de despedida en la Base Aeronaval del Callao. El avión pontificio partirá a las 13.45 y llegará al aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino el martes 17 de noviembre a las 10.25.