Un cohete falló a los 10 minutos de despegar y destruyó 40 satélites de Amazon

Es la primera pérdida total de una misión de la empresa desde su creación en 2006. Qué se sabe del accidente.

El Vulcan despegó el 15 de noviembre desde Cabo Cañaveral con 40 satélites de Amazon Leo. (Foto: ULA).

Amazon perdió 40 satélites de su proyecto de internet satelital después de que el cohete Vulcan que los transportaba, fallara durante el ascenso.

El lanzamiento de United Launch Alliance (ULA) se realizó el domingo 15 de noviembre desde Cabo Cañaveral, en Florida. La misión, denominada Vulcan Leo 1 o LV-01, era la primera de 38 contratadas por Amazon para desplegar su constelación con este modelo de cohete.

ULA informó que la anomalía se produjo a los diez minutos de vuelo y anunció que buscará determinar la causa antes de regresar a los lanzamientos. Fue la primera pérdida total de una misión de la empresa desde su creación en 2006, como asociación entre Boeing y Lockheed Martin.

La carga no llegó a órbita y la misión terminó sin sumar nuevos equipos a la red con la que la compañía busca competir con Starlink.

Una misión con una nueva configuración del Vulcan

El cohete llevaba seis propulsores auxiliares de combustible sólido y una versión optimizada de la etapa superior Centaur V. Era la primera misión del programa de Amazon con esa combinación, diseñada para transportar un mayor número de satélites hacia la órbita baja terrestre.

La carga de la misión LV-01, encapsulada sobre el Vulcan durante los preparativos del lanzamiento. Era el primero de los 38 vuelos contratados por Amazon con ese cohete. (Foto: Amazon).

De acuerdo a la descripción técnica difundida por ULA antes del despegue, esa variante de Centaur V es más corta y necesita menos combustible que la utilizada para destinos orbitales más exigentes. La reducción de peso permite destinar una mayor parte de la capacidad del vehículo a la carga útil.

La causa del fallo no estaba confirmada al momento de los primeros comunicados. ULA anticipó que trabajará con Amazon y las organizaciones correspondientes para revisar lo ocurrido, definir medidas correctivas y retomar los vuelos. Todavía no anunció un plazo para completar esa tarea.

El regreso después de nueve meses y los problemas anteriores

Era el quinto vuelo del Vulcan y su regreso después de unos nueve meses sin lanzamientos. En febrero, el vehículo había registrado un problema en la boquilla de un propulsor auxiliar, que derivó en una investigación junto con Northrop Grumman, la Fuerza Espacial estadounidense y otros organismos. Esa misión completó la entrega de su carga.

Un técnico en la planta de Amazon Leo. La empresa había completado en septiembre la fabricación de su satélite número 1.000 y tenía cientos de equipos listos para volar. (Foto: Amazon).

Antes de esta misión, ULA informó que había modificado el diseño y el proceso de fabricación de la boquilla. Las correcciones pasaron por ensayos de materiales, pruebas de componentes y un encendido de un motor completo en tierra. La empresa mantuvo abiertos otros análisis mientras preparaba el retorno al vuelo.

Qué pasa con la red de Amazon que busca competir con Starlink

Para Amazon Leo, antes conocido como Project Kuiper, este lanzamiento debía iniciar una parte importante del despliegue. La compañía contrató 38 misiones con Vulcan para transportar más de 1.500 satélites, una proporción cercana a la mitad de su primera generación de equipos.

Amazon informó que en septiembre había completado la fabricación de su satélite número 1.000 y que tenía cientos de unidades listas para volar. Además de ULA, trabaja con Arianespace, Blue Origin y SpaceX para distribuir los lanzamientos entre distintos proveedores.

Después de la pérdida, la compañía sostuvo que "hay riesgo en cualquier lanzamiento" y ratificó su confianza en ULA. Su calendario mantiene una misión de Ariane 6, con 36 satélites, prevista para no antes del 23 de noviembre, desde la Guayana Francesa.