Se trata de Lobo, que desapareció en Moquehue junto a otros tres perros queridos en la comarca. Un cuarto fue envenenado. Una increíble historia de vida busca hacer justicia por ellos.

"El perrito de las cartas", una leyenda de Moquehue que desapareció y siguen buscando con dolor

Tres perros desaparecieron y uno fue envenenado en la localidad Moquehue . Todos eran conocidos, de diferentes familias vecinas y muy amados por la comunidad andina. Ya pasaron más de dos meses desde el hecho y, si bien saben quién es el culpable, sin los cuerpos de los animales no tienen prueba oficiales para hacer la correspondiente denuncia policial , aunque ellos tienen la certeza total.

Miriam, quien se encarga de contar la historia de Lobo, uno de los más famosos de la comarca por su apasionante historia de vida, explicó en diálogo con LM Neuquén que todos eran conocidos tanto por los mismos residentes como por los turistas que suelen frecuentar la zona durante el verano para descansar.

Ellos eran Capitán, Copa, Max y Lobo . De carácter dulce, fueron criados por familias amorosas que hoy no encuentran consuelo ante su ausencia. Ellos se reunían en la zona conocida como El Verde , donde recibían cariño y comida extra durante la temporada alta. Sin embargo, durante el invierno todo se esfumó .

Uno de los perros murió envenenado. Comenzó a mostrar síntomas cuando la familia viajaba de regreso a Buenos Aires y tuvieron que llevarlo a un veterinario de urgencia. Luego de una larga agonía, el animal falleció. Alarmados por la situación, se constató si los otros tres seguían en la comarca, pero habían desaparecido y, a pesar de búsquedas intensas y una millonaria recompensa, fue como si se los hubiera tragado la tierra.

Copa y Capitán

Antes de irse, les habían dejado -como siempre- comida, camas e incluso dispositivos GPS, los cuales fueron descartados de manera inmediata. Es hasta el día de hoy que sus cuerpos no pudieron ser encontrados. Si bien creen que también fueron envenenados, quieren recuperar sus cuerpos y, de esta manera, tener prueba para llevar a cabo la exposición policial.

“Me asesoré con abogados y con proteccionistas, pero si los perros no aparecen no hay pruebas. El único consuelo que nos queda es contar esta historia para que se tomen cartas en el asunto y generar conciencia sobre el maltrato y la crueldad animal”, expresó Miriam, sumamente afligida por la situación.

Max

Saben quién es el culpable, pero no pueden hacer la denuncia

Por su parte, la neuquina comentó que saben quién es la persona que cometió los atroces actos, pero todavía no pueden acercarse a la Comisaría.

Se trata de un vecino, también de El Verde, quien ya había amenazado en múltiples ocasiones a varias personas respecto de sus mascotas. “Comenzamos a recibir amenazas, nos llamaba y nos pedía permiso para entrar a la casa para matar a los perros. Nunca nos imaginamos que podía hacerlo. Mandó, también, mensajes de audio intimidatorios”, afirmó.

Por su parte, explicó que el sujeto solía enojarse cuando los perros caminaban sueltos por el sector y se acercaban a los de él. “Nada de lo que pueda pasar justifica un accionar de ese tipo. Ninguna persona tiene el derecho de quitarles la vida”, sentenció.

Lobo

Luego de la desaparición de los tres perros y el envenenamiento de otro, los vecinos comenzaron a notar otras situaciones que generaron mucho temor. “Aparecieron gatos con las caras desfiguradas porque les dispararon con aire comprimido”, agregó.

El sospechoso, por su parte, les dijo que él había visto una camioneta que llevaba a los perros en la caja de la misma, pero nadie le creyó y asumieron que “se quiso lavar las manos”. “Estamos en un lugar de naturaleza, en el lago. Que haya una matanza o desaparición de animales es gravísimo”, sentenció.

La historia de Lobo, “el perrito de la carta”

Uno de los perros que hicieron desaparecer es Lobo, conocido en Moquehue como “el perrito de la carta”, cuya historia de vida es maravillosa y emociona a todas las personas que la escuchan.

Todo comenzó un día en el que la mamá de Miriam se encontraba en su residencia en Moquehue y vio, en la puerta de ingreso, a un perro grande, peludo, con patas inmensas, pero una mirada sumamente noble.

Como se quedó allí, se hicieron grandes amigos. Ella lo bautizó “Oso”, porque le hacía acordar a uno. No obstante, ante la duda de si tenía familia o lo habían abandonado, decidió poner una carta en su collar preguntando si alguien sabía de dónde venía.

Tres días después, el perro volvió con una carta en respuesta a la suya, la cual la dejó perpleja y no pudo evitar romper en llanto. En la misma había escrito su dueña, quien le contaba que vivía junto a Lobo, el nombre real del animal, en la casa que pertenecía a Abel Carlos Balda, sumamente conocido por su trayectoria y labor como montañista, rescatista, esquiador, instructor, explorador antártico y dirigente deportivo.

Lobo y la mamá de Miriam, amigos inseparables

¿Por qué resultaba tan emocionante esta información? Porque Balda fue el hermano de la mamá de Miriam. Él falleció el 25 de octubre de 2020 en el geriátrico en el que se encontraba alojado como consecuencia del Covid-19. Y ese no fue el único detalle increíble, sino que la mujer había bautizado al perro como “Oso”, cuando a su hermano solían llamarlo “El oso de la montaña”.

Desde ese momento, Lobo se convirtió en más que un amigo, sino en un símbolo de amor y una creencia de que llegó a la casa de la mamá de Miriam guiado por su hermano para acompañarla y brindarle amor.

Había recorrido sus senderos, respirado el mismo aire y contemplado aquellas montañas que Abel tanto había amado. De alguna manera inexplicable, después de atravesar el bosque, el perro había llegado hasta la puerta de su casa.

Desde ese instante, ella lo abrazó y ya no veía a un perro que buscaba refugio antes de la llegada del invierno, sino que sentía que, a través de Lobo, la montaña le devolvía algo, como si Abel -desde algún lugar- hubiera elegido a aquel noble animal para encontrar el camino hacia ella.

La increíble vida de Abel Carlos Balda

Después de retirarse del Ejército en 1987, Balda regresó definitivamente a Neuquén y se instaló en la región de Villa Pehuenia y Moquehue. Sin uniforme, continuó trabajando con la misma pasión e impulsó el desarrollo de los centros invernales de Caviahue y Copahue y del cerro Wayle. También acompañó a la comunidad mapuche Puel en el nacimiento del Parque de Nieve Batea Mahuida.

Junto al Lonco José Miguel Puel y los integrantes de la comunidad, ayudó a elegir las postas, conseguir medios de elevación y equipamiento, construir las primeras instalaciones y capacitar a los jóvenes como instructores.

De este modo, Balda colaboró para que muchas familias encontraran en el turismo y en el esquí una nueva fuente de trabajo. Solamente hizo un pedido: que la bandera argentina flameara siempre en lo alto de aquel cerro.

Por su cercanía, respeto y apoyo a la comunidad mapuche, fue conocido también como “El Cacique”. Su carácter podía ser fuerte y exigente, pero quienes lo conocieron lo recuerdan como un hombre generoso, frontal, leal y profundamente comprometido con sus compañeros y con las comunidades cordilleranas.

Abel Carlos Balda en una de sus expediciones.

Su relación con los perros también estuvo presente en distintos momentos de su carrera, ya que adiestró perros polares y participó en expediciones científicas en las que se estudiaba su adaptación en la altura. Durante una búsqueda en el Aconcagua encontró el cuerpo congelado de Fifi, una perrita que había muerto junto a su dueño, el montañista Juan Jorge Link, en 1944. En enero de 1960, la trasladó hasta la cumbre, en un gesto simbólico de respeto y compañerismo.

Su vocación lo llevó también a la Antártida. En 1961 integró a la dotación fundadora de la Base Conjunta Teniente Matienzo. Años después, ya con el grado de Coronel, se desempeñó como comandante antártico del Ejército Argentino y participó en importantes campañas y travesías por el continente blanco. Su trabajo estuvo siempre relacionado con la exploración, la capacitación y la presencia argentina en lugares estratégicos y difíciles de habitar.

Una historia que quedará en el recuerdo de Moquehue por siempre

Miriam aseguró que esta historia real está dedicada a su tío y a Lobo, como así también a Copa, Capitán, Max y todos los perros que han sido maltratados o asesinados.

“Porque no solamente hicieron desaparecer a Lobo: hicieron desaparecer una historia, un lazo de sangre, años de amor y cariño. Separaron a un grupo de amigos que se amaban, que corrían juntos y disfrutaban libremente de los bosques, la nieve y las montañas”, afirmó.

Y concluyó: “Jamás podrán hacer desaparecer sus huellas, los recuerdos compartidos ni el amor que sembraron en quienes tuvieron la dicha de conocerlos. Ser libres no significa estar solos ni abandonados. Ellos tenían familias, amigos y personas que los amaban y aún los esperan. Que esta historia sea también la voz de todos los animales que no pueden pedir ayuda, de aquellos que padecen la crueldad, la violencia y el abandono causado por el ser humano”.