Rolando Figueroa consolidó la eliminación de los privilegios de la política

La tolerancia cero no es solo la lucha contra la corrupción, es una política pública que alcanza a funcionarios, empleados públicos y organismos estatales con el objetivo de que se terminen las injusticias.

Cuando sobrevino el último cambio de gobierno, el Estado neuquino tenía una deuda moral con la sociedad. El gobierno de Rolando Figueroa decidió empezar a saldarla por donde debía, y era por la propia política.

Erradicación de las jubilaciones de privilegio, reducción de la planta política, Ficha Limpia, narco test y controles sobre el empleo público. Desde diciembre de 2023, el gobernador impulsó una serie de medidas que apuntaron a cambiar las reglas de funcionamiento del Estado neuquino. Y hoy, en la rendición de cuentas, esas acciones se valoran.

Sabía que la recuperación de la confianza social debía empezar por la propia política. Durante años, el crecimiento de los privilegios políticos, los gastos difíciles de justificar y la falta de controles sobre el funcionamiento de la administración pública alimentaron una deuda que fue más allá de lo económico, una deuda de confianza .

Cuando Rolando Figueroa llegó a la gobernación, puso el ataque a esa problemática entre las prioridades de su gestión. Propuso recuperar la autoridad del Estado y establecer que quienes administran los recursos públicos también deben rendir cuentas.

Compromiso ante las injusticias

A casi tres años del inicio de su mandato, continúa ratificando ese compromiso contra las injusticias. El primer gesto fue hacia adentro. Apenas diez días después de asumir, Figueroa impulsó la eliminación de las jubilaciones de privilegio para quienes accedieran a cargos electivos. La Legislatura sancionó la Ley 3421 el 21 de diciembre de 2023 y la norma fue promulgada en enero de 2024.

El régimen anterior permitía acceder a beneficios jubilatorios especiales que ya no tenían lugar en la Neuquén que viene. Fue una señal de austeridad. El segundo frente fue el tamaño del Estado y particularmente, el de la estructura política. Impulsó una reorganización de los ministerios, con una reducción de cargos inédita, jerarquizando al empleado público de planta permanente.

Durante el primer año de gestión, disminuyó a su mínima expresión histórica la planta política. A ello se sumaron controles de asistencia y cumplimiento laboral, con auditorías y procedimientos administrativos sobre agentes “ñoquis” que cobraban sus salarios sin cumplir efectivamente con sus tareas. Fueron despedidos.

Otras dos medidas fuertes fueron: Ficha Limpia y narco test obligatorios; ambas volvieron más exigente (y responsable) el rol de los funcionarios.

El 4 de abril de 2025 fue promulgada la Ley 3498 de Ficha Limpia. Desde entonces, Neuquén estableció restricciones a las candidaturas electivas y cargos públicos. La comparación con Nación llegó poco después. El 7 de mayo de 2025, el Senado rechazó el proyecto nacional de Ficha Limpia porque no consiguió la mayoría necesaria, en lo que para algunos fue cajoneada intencionalmente. Lejos del obelisco, Neuquén supo resolverlo antes.

El gobernador también logró imponer la obligatoriedad de los exámenes toxicológicos para funcionarios públicos. La Legislatura aprobó la Ley 3531 en septiembre de 2025 y los primeros controles comenzaron en junio de este año.

Política de austeridad

Paralelamente, Figueroa avanzó con una política de austeridad que incluyó la eliminación de gastos innecesarios, entre ellos el uso de teléfonos corporativos y el alquiler de camionetas para funcionarios. En paralelo, puso bajo revisión los contratos de obra pública heredados de la administración anterior.

El objetivo fue evaluar costos, condiciones de contratación, certificados pendientes y compromisos financieros que condicionaban las cuentas provinciales. La revisión comenzó en enero de 2024 y, en octubre de ese año, el Gobierno logró renegociar 245 obras solo ese año.

La decisión no implicó abandonar la obra pública. Por el contrario, se ordenaron los contratos para poder reactivar proyectos, evitar sobrecostos y recuperar capacidad de inversión que tenía la provincia.

La seguridad también necesitaba recuperar la confianza y allí el gobernador lanzó un fuerte impulso para lograr una profesionalización cada vez mayor de la policía. En paralelo, la Provincia avanzó en la lucha contra el microtráfico. El 27 de febrero de 2025, la Ley 3488 transfirió a la justicia provincial la investigación de los delitos de narcomenudeo. Un logro que también fue posible por la confianza de los vecinos que comenzaron a denunciar los puntos de venta.

La deuda moral del Estado neuquino también tiene una dimensión económica. Cuando una provincia necesita acceder al financiamiento internacional, su capacidad de administrar los recursos, cumplir compromisos y sostener sus cuentas es observada por los mercados y las calificadoras de riesgo.

Claudio Espinoza

Este mes, S&P Global Ratings elevó de B- a B+ el perfil crediticio individual de la provincia. La mejora constituye una señal favorable a la que también aportaron las medidas de transparencia o austeridad que el propio gobierno provincial sostiene.

El cambio que logró Figueroa empezó por la propia política. El Gobierno decidió poner en discusión prácticas que durante mucho tiempo se naturalizaron dentro del Estado e implementó la tolerancia cero que tanto respaldo tiene en la sociedad.