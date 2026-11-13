Pánico en el bajo neuquino: un hombre intentó prenderse fuego en la puerta de una oficina estatal

Un despliegue de policía y Bomberos evitó este viernes que un discapacitado amputado de ambas piernas se prenda fuego en la subsecretaría de Discapacidad.

Un hombre de 57 años, amputado de ambas piernas, ingresó este viernes en su silla de ruedas a la sede de la subsecretaría de Discapacidad de la Provincia con un bidón de nafta . Reclama una urgente solución habitacional y amenazó con prenderse fuego a lo bonzo. Policía y Bomberos intervinieron rápidamente y lograron estabilizarlo para luego ser trasladado en ambulancia para su atención médica.

La estremecedora escena se desarrolló antes del mediodía en la sede pública ubicada en la calle Perito Moreno al 600 y mantuvo por varios minutos en vilo al personal del organismo y también a otros vecinos que pasaron por el lugar.

Se trata de un hombre discapacitado que es acompañado por el Gobierno Provincial con un programa económico, según comentó a LM Neuquén el s ubsecretario de Discapacidad y Personas Mayores de la Provincia del Neuquén, Gustavo Iril.

El funcionario comentó que aun no pueden saber porqué este hombre tomó esta decisión tan extrema, aunque aclaró que saben que es usuario del sistema de Salud Mental.

"Por suerte no pasó a mayores. La persona se encuentra bien, lo mismo que el personal que estaba en el lugar", indicó Iril, sin dar mayores detalles ya que no se encontraba en la oficina al momento de que ingresó esta persona con los bidones de combustible.

Además, el funcionario precisó que se trata de una persona que conocen desde el organismo y se lamentó de la decisión que llevó adelante. Contó además que es beneficiario de una pensión

Operativo

A la sede de la subsecretaría de Discapacidad acudieron rápidamente varios efectivos policiales quienes intervinieron para que el hombre desestime su posición y abandone los bidones de combustible con los que amenazaba prenderse fuego.

Además, un camión de Bomberos desplegó un operativo por si no podían detener al discapacitado y se iniciaban las llamas en la oficina pública del Bajo capitalino.

Finalmente llegó una ambulancia del Sistema Integral de Emergencias de Neuquén (SIEN) con personal médico quien intervino y logró sacar al hombre de la oficina y trasladarlo al Hospital más cercano para su revisión. Hasta le momento la Policía no dio más detalles de lo sucedido.

El personal de la oficina, varias personas con discapacidad permaneció durante todo el operativo en la puerta de la dependencia pública hasta que luego los fue a buscar el transporte.

Cuál es el monto de la pensión por discapacidad en octubre 2026

Esta ayuda económica equivale al 70% del haber mínimo jubilatorio y su monto se va actualizando periódicamente. En octubre 2026, tuvo un incremento de 1,66%, en línea con el mecanismo de movilidad mensual que toma como referencia la inflación de dos meses atrás medida por el INDEC. En este caso, se tomó el índice de agosto.

En el décimo mes del año, con el aumento, la pensión por discapacidad de ANSES aumentó a $305.023,96 de haber base, a lo que se suma un bono extraordinario de $70.000, alcanzando un total de $375.023,96.

El primer paso para acceder a la pensión es conseguir el Certificado Médico Oficial (CMO), que se obtiene en los hospitales públicos o centros de salud oficiales. En este documento detalla el diagnóstico, la evolución de la enfermedad, las limitaciones funcionales y el grado de incapacidad. Y puede requerir estudios médicos complementarios como radiografías e informes neurológicos, psiquiátricos o clínicos.