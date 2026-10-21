La ANSES actualizó el límite de ingresos mensuales para acceder a esta ayuda económica. El nuevo tope de octubre 2026 y de cuánto será en noviembre.

Nuevo tope para cobrar la pensión por discapacidad: las personas que superen este ingreso mensual ya no tendrán la ayuda económica

El Gobierno nacional, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ), aumentó en octubre 2026 el techo de ingresos mensuales para acceder a la Pensión No Contributiva por Discapacidad , la ayuda económica destinada a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y no pueden trabajar por problemas físicos o mentales.

Esta actualización está atada al incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), cuyo valor es utilizado como referencia para otorgar determinadas prestaciones sociales. En el caso de la pensión por discapacidad , la Ley 27.793 fija que los beneficiarios no pueden superar los dos salarios mínimos mensuales por su actividad laboral o inscripción en los regímenes.

En el décimo mes del año, el salario mínimo para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa se elevó a $391.200. Por lo tanto, quienes cobren una pensión por discapacidad, no podrán tener ingreso mensuales superiores a $782.400, el equivalente a dos salarios mínimos.

Además, el Gobierno nacional ya anticipó que en noviembre 2026, el SMVM subirá a $398.800, por lo que el techo para los beneficiarios de pensiones por discapacidad pasará a ser $797.600.

Los beneficiarios de la pensión por discapacidad no pueden superar los dos salarios mínimos mensuales.

La pensión es compatible con un vínculo laboral formal o con la inscripción en los regímenes general o simplificado, siempre que se respeten estos límites previstos. Si los ingresos superan los dos salarios mínimos, se aplica la suspensión automática de la pensión mientras dure esa situación. Si finaliza el vínculo laboral o los ingresos vuelven a ubicarse por debajo del límite, la persona puede solicitar la rehabilitación inmediata del beneficio.

Cuál es el monto de la pensión por discapacidad en octubre 2026

Esta ayuda económica equivale al 70% del haber mínimo jubilatorio y su monto se va actualizando periódicamente. En octubre 2026, tuvo un incremento de 1,66%, en línea con el mecanismo de movilidad mensual que toma como referencia la inflación de dos meses atrás medida por el INDEC. En este caso, se tomó el índice de agosto.

En el décimo mes del año, con el aumento, la pensión por discapacidad de ANSES aumentó a $305.023,96 de haber base, a lo que se suma un bono extraordinario de $70.000, alcanzando un total de $375.023,96.

La pensión por discapacidad equivale al 70% de una jubilación mínima.

Quiénes pueden acceder a la pensión por discapacidad

Entre los requisitos para acceder a esta ayuda económica, se encuentran:

Acreditar una incapacidad laboral del 66% o más, mediante el Certificado Médico Oficial (CMO).

mediante el Certificado Médico Oficial (CMO). Tener hasta 65 años de edad

de edad Ser argentino nativo, o naturalizado, residente en el país.

nativo, o naturalizado, residente en el país. Para los extranjeros , se deberá acreditar una residencia mínima continuada en el país de 10 años.

, se deberá acreditar una residencia mínima continuada en el país de 10 años. En el caso de solicitantes menores de edad , son los padres o tutores quienes deben acreditar una residencia mínima continuada en el país de 3 años.

, son los padres o tutores quienes deben acreditar una residencia mínima continuada en el país de 3 años. No cobrar jubilación ni pensión .

. No tener ingresos mensuales superiores a dos salarios mínimos.

En caso de solicitantes menores de edad, los ingresos del grupo familiar no pueden superar las 4 jubilaciones mínimas.

Cómo tramitar la pensión por discapacidad

El primer paso para acceder a la pensión es conseguir el Certificado Médico Oficial (CMO), que se obtiene en los hospitales públicos o centros de salud oficiales. En este documento detalla el diagnóstico, la evolución de la enfermedad, las limitaciones funcionales y el grado de incapacidad. Y puede requerir estudios médicos complementarios como radiografías e informes neurológicos, psiquiátricos o clínicos.

La pensión por discapacidad puede tramitarse tanto online como de forma presencial.

Luego, antes de seguir avanzando, se recomienda revisar si los datos personales cargados en ANSES sean correctos y estén actualizados. Para hacerlo, se debe ingresar a Mi Anses. Allí, se puede chequear toda la información personal y del grupo familiar. Y en caso de algún error, permite rectificarlo.

Finalmente, se podrá iniciar el trámite de dos maneras:

Online : ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Seleccionar "Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral". Completar los formularios y adjuntar toda la documentación.

: ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Seleccionar "Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral". Completar los formularios y adjuntar toda la documentación. Presencial: pedir un turno en una oficina de ANSES o en un punto de atención de ANDIS. Presentar el DNI y el Certificado Médico Oficial.

Una vez iniciada la solicitud, se evaluará la documentación médica y se analizará la situación socioeconómica del solicitante. En algunos casos, pueden solicitar entrevistas o documentación adicional. De esta forma, el proceso puede demorar varios meses, dependiendo de la complejidad de cada caso.