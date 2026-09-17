Certificado Único de Discapacidad: cómo tramitar el CUD en 2026 y cuáles son los beneficios en salud, impuestos y transporte

Mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD) , es posible acceder a beneficios exclusivos. ¿De qué modo puede tramitarse en 2026 ?

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público válido en todo el país que permite ejercer los derechos y acceder a las prestaciones previstas en las leyes nacionales 22.431 y 24.901. ¿De qué modo puede tramitarse el CUD en 2026 ?

En el sitio Argentina.gob.ar se define a las personas con discapacidad como a aquellas que tienen alguna deficiencia motriz, sensorial, intelectual o mental y que no pueden participar en igualdad de condiciones en la sociedad porque se encuentran con alguna barrera que se los impide.

Luego de una evaluación que lleva adelante una junta formada por profesionales de distintas disciplinas, las personas con discapacidad se hacen acreedoras del CUD .

Luego de una evaluación que lleva adelante una junta formada por profesionales de distintas disciplinas, las personas con discapacidad se hacen acreedoras del CUD.

Los beneficios que otorga el Certificado Único de Discapacidad en la Argentina

En la Argentina, las personas que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD) accederán a 6 beneficios exclusivos que brinda la Anses:

Salud: cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación (medicamentos, equipamiento, tratamientos) que requiera en relación a lo que fue certificado como discapacidad .

de rehabilitación (medicamentos, equipamiento, tratamientos) que requiera en relación a lo que fue como . Transporte: traslados gratuitos en el transporte público terrestre.

Asignaciones familiares: ayuda escolar anual por hijo con discapacidad , asignación familiar por hijo con discapacidad , asignación por cónyuge con discapacidad .

, asignación familiar por , asignación por . Exención de pago de peajes: estas personas están exentas de abonar los peajes. Además, pueden solicitar otras exenciones impositivas (como IVA o aranceles aduaneros) al comprar un vehículo adaptado o para uso exclusivo del titular.

Impuestos (municipales, patentes, ABL, entre otros): en estos casos la exención debe solicitarse ante la autoridad de aplicación de cada normativa.

Símbolo Internacional de acceso: libre estacionamiento, en los lugares permitidos, independientemente del vehículo en el que se traslade.

De qué manera se puede tramitar el Certificado Único de Discapacidad en 2026

En el sitio oficial Argentina.gob.ar se consignan los cuatro pasos que se deben cumplir para la obtención del CUD:

Reunir la documentación necesaria con el equipo de salud que trate a la persona con discapacidad (certificados médicos, informes, planillas, estudios complementarios).

(certificados médicos, informes, planillas, estudios complementarios). Con la documentación reunida, acercarse al lugar que fuera asignado en la consulta y pedir un turno para la Junta Evaluadora.

Recordar anotar y asistir el día asignado a la evaluación de la Junta.

El Certificado Único de Discapacidad o la denegatoria lo puede retirar cualquier persona mayor de 18 años con el documento original del solicitante en el lugar donde se realizó la evaluación, en la fecha que se le indique.

Las personas que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD) accederán a 6 beneficios exclusivos que brinda la Anses.

¿Qué documentos son necesarios para obtener el Certificado Único de Discapacidad?