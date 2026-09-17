Un joven le arrojó agua hirviendo sobre el cuerpo a su novia: qué se sabe del ataque

La joven de 25 años ingresó a la guardia del hospital con graves quemaduras.

Un conmocionante hecho se conoció en las ultimas horas, tras el ingreso de una joven al hospital, quien tenía graves quemaduras y aseguró que su novio le había arrojado agua hirviendo sobre el cuerpo.

La joven de 25 años fue atendida en el Hospital Fleming, en Chaco , tras contar que sufrió una agresión por parte de su pareja, quien le arrojó agua hirviendo durante un episodio ocurrido en su vivienda.

La situación se dio a conocer a partir de un pedido de presencia policial realizado por trabajadores del hospital, quienes requirieron la intervención de efectivos luego de atender a la joven. Cuando los agentes llegaron al centro de salud, entrevistaron a la joven pero dijo que no deseaba formalizar una denuncia.

Aún así, tras la entrevista con la víctima, la Fiscalía de Género N° 9 ordenó la aprehensión del hombre señalado en el marco de una causa por lesiones leves en contexto de violencia de género .

La víctima recibió asistencia médica luego del violento ataque. Foto: Diario Chaco.

El sospechoso tiene 23 años y fue trasladado para ser examinado por un médico, luego quedó detenido a disposición de la Fiscalía de Género interviniente.

El agresor, de apellido Fernández, fue localizado y detenido cerca de las 9 de la mañana del miércoles en su domicilio del barrio Belgrano.

Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre el tipo ni la gravedad de las lesiones que presentaba al momento de ser examinada por los profesionales del establecimiento sanitario.

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